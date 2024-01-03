Дефіциту електроенергії немає, внаслідок ворожих обстрілів були проблеми за світлом у трьох областях - Міненерго

Дефіциту електроенергії в Україні не зафіксовано. Через атаки рф 2 січня частково не було світла у жителів трьох областей. Минулої доби зранку для балансу потужності в енергосистемі відбувалося зменшення навантаження об’єктів відновлювальної енергетики, повідомили у середу в Міненерго, пише УНН.

Генерація

Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів - йдеться у повідомленні Міненерго.

Зазначається, що в аварійний ремонт виведено блок ТЕЦ. Втім протягом доби з короткострокових аварійних ремонтів в роботу вийшло 4 одиниці теплової генерації. У резерві 2 блоки ТЕС, які будуть задіяні при потребі, вказали в Міненерго.

Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються - зауважили у відомстві.

Наслідки обстрілів

Внаслідок масованого обстрілу рф 2 січня знеструмлювались високовольтні лінії та підстанції на Київщині, були тимчасові порушення у роботі ГЕС. У результаті знеструмлювалися побутові споживчі у Києві та області - усіх уже заживлено.

На Миколаївщині через вибух біля підстанції відключилася лінія ПЛ 150 кВ, знеструмлювались побутові споживачі. Увечері роботу станцій було відновлено.

Під час артилерійського обстрілу ПЛ 110 кВ на Донеччині відключився блок ТЕС. Також були знеструмлення. Протягом години всіх було заживлено за резервом.