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Київ повністю зі світлом після масштабної атаки ворога - ДТЕК

Київ повністю зі світлом після масштабної атаки ворога - ДТЕК

Київ • УНН

 • 30339 перегляди

За даними ДТЕК і міської влади, електропостачання Києва повністю відновлено після атаки, близько 260 000 сімей підключено до мережі.

Київ повністю зі світлом після масштабної атаки ворога, повідомили у ДТЕК, що надає послугу у регіоні, та у КМДА, пише УНН.

Деталі

"Енергетики повернули електропостачання в Святошинський, Шевченківський, Подільський, Оболонський райони Києва. Таким чином, нам вдалося заживити близько 260 тис. родин, які залишились без електропостачання через ранкові обстріли російських нелюдів", - повідомили у ДТЕК у Telegram.

"Станом на 16:00 у столиці повністю відновлено електропостачання", - підтвердили у КМДА.

Нагадаємо

Через ранкову атаку армії рф були знеструмлення у Києві та області.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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