Київ повністю зі світлом після масштабної атаки ворога - ДТЕК
Київ • УНН
За даними ДТЕК і міської влади, електропостачання Києва повністю відновлено після атаки, близько 260 000 сімей підключено до мережі.
Київ повністю зі світлом після масштабної атаки ворога, повідомили у ДТЕК, що надає послугу у регіоні, та у КМДА, пише УНН.
Деталі
"Енергетики повернули електропостачання в Святошинський, Шевченківський, Подільський, Оболонський райони Києва. Таким чином, нам вдалося заживити близько 260 тис. родин, які залишились без електропостачання через ранкові обстріли російських нелюдів", - повідомили у ДТЕК у Telegram.
"Станом на 16:00 у столиці повністю відновлено електропостачання", - підтвердили у КМДА.
Нагадаємо
Через ранкову атаку армії рф були знеструмлення у Києві та області.