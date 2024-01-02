Через масовану атаку рф є пошкодження в мережах у Києві та області, без світла понад 250 тисяч домівок - Укренерго
Київ • УНН
У Києві та околицях через ворожі обстріли знеструмлено понад 250 000 людей; тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Через масовану ворожу атаку є пошкодження в мережах у Києві та Київській області, без електропостачання залишилися понад 250 тисяч споживачів, застосування графіків відключень не планується, повідомили у вівторок у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Через наслідки масованої ракетної атаки є пошкодження в мережах "Укренерго" та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів, дані уточнюються. Усі знеструмлення пов’язані з бойовими діями, застосування графіків відключень не планується
Як зазначається, відновлювальні роботи розпочнеться одразу після оцінки ступеню пошкоджень ремонтними бригадами "Укренерго" та обленерго.
Споживання та генерація
Як вказано, учора, 1 січня, добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 13,7% нижчим, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 29 грудня.
Для збереження балансу між виробництвом та споживанням вчора, 1 січня, на 1 годину обмежувалась робота електростанцій на ВДЕ, зазначили в Укренерго.
"Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів", - повідомили у НЕК.
Аварійна допомога
Вчора, 1 січня, як повідомляється, в енергосистемі знову був профіцит електроенергії. У відповідь на запит "Укренерго" польський оператор енергосистеми PSE, з 12:00 до 16:00, надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії.
Експорт/імпорт
Експорт сьогодні є в нічні години (мінімум добового споживання) до Румунії. Імпорт електроенергії здійснюється в денні години зі Словаччини та Румунії.
Знеструмлення
Загалом на ранок знеструмлено через негоду 14 населених пунктів, усі - у Хмельницькій області.
Через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишаються 439 населених пунктів.