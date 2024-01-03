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Дефицита электроэнергии нет, в результате вражеских обстрелов были проблемы со светом в трех областях - Минэнерго

Киев  •  УНН

3 января  •  22671 просмотра

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Несмотря на обстрелы, повлекшие отключение электроэнергии в трех регионах, Украина имеет достаточный уровень производства электроэнергии; энергосистема остается стабильной.

Дефицита электроэнергии в Украине не зафиксировано. Из-за атак рф 2 января частично не было света у жителей трех областей. За прошедшие сутки утром для баланса мощности в энергосистеме происходило уменьшение нагрузки объектов возобновляемой энергетики, сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация

Генерации, произведенной в Украине, достаточно для покрытия потребностей потребителей

- говорится в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что в аварийный ремонт выведен блок ТЭЦ. Впрочем в течение суток из краткосрочных аварийных ремонтов в работу вышло 4 единицы тепловой генерации. В резерве 2 блока ТЭС, которые будут задействованы при необходимости, указали в Минэнерго.

Ситуация контролируется. Графики отключений не применяются

- отметили в ведомстве.

Последствия обстрелов

Вследствие массированного обстрела рф  2 января обесточивались высоковольтные линии и подстанции на Киевщине, были временные нарушения в работе ГЭС. В результате обесточивались бытовые потребительские в Киеве и области - все уже запитаны. 

На Николаевщине из-за взрыва возле подстанции отключилась линия ВЛ 150 кВ, обесточивались бытовые потребители. Вечером работа станций была восстановлена.

Во время артиллерийского обстрела ВЛ 110 кВ на Донетчине отключился блок ТЭС. Также были обесточивания. В течение часа  все были запитаны по резерву.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
Дефіциту електроенергії немає, внаслідок ворожих обстрілів були проблеми за світлом у трьох областях - Міненерго
There is no electricity shortage, as a result of enemy shelling there were problems with electricity in three regions - Ministry of Energy
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Дефицита электроэнергии нет, в результате вражеских обстрелов были проблемы со светом в трех областях - Минэнерго

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