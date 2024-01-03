В Україні зростає споживання електроенергії: громадян закликають викнути "зайве" світло
Київ • УНН
В Україні спостерігається зростання споживання електроенергії у зв'язку з відновленням роботи після свят та похолоданням. "Укренерго" попереджає про потенційне навантаження на мережу та закликає до енергозбереження.
В Україні фіксується збільшення споживання електроенергії через початок робочого тижня та відновлення ділової активності після свят, а також похолодання, передає УНН із посиланням на "Укренерго".
... споживання електроенергії знову почало зростати. Причина – початок робочого тижня та відновлення ділової активності після свят. А також похолодання, яке охопило сьогодні всю територію України
Зазначається, що максимум споживання електроенергії було о 10:40 на 8% більшим за відповідний показник вчора 2 січня.
"Таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень", - додають в "Укренерго".
В "Укренерго" закликали дотримуватися раціонального використання електроприладів упродовж дня:
вимкніть "зайве" світло в приміщеннях;
не вмикайте вдома одразу кілька потужних приладів (наприклад, бойлер, пральну машину та праску). А на роботі, в обідню перерву, не вмикайте разом чайник та мікрохвильову піч;
вимкніть кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря в приміщенні комфортна;
витягніть зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ваші гаджети.
Нагадаємо
Сьогодні зранку Міністерство енергетики повідомляло, що дефіциту електроенергії в Україні не зафіксовано. Через атаки рф 2 січня частково не було світла у жителів трьох областей. Минулої доби зранку для балансу потужності в енергосистемі відбувалося зменшення навантаження об’єктів відновлювальної енергетики.