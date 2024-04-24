В Украине прошли цветные дожди: стоит ли волноваться

Сегодня в Украине прошли цветные дожди с пылью. Однако в ГСЧС призывают украинцев не бояться - никакой угрозы нет, передает УНН.

По данным ГСЧС, в Украину добралась пыль из Сахары, которая наблюдалась накануне в Греции.

По информации Укргидрометцентра, природное явление прослеживается над южными и центральными районами Украины и распространяется на север.

Длительные осадки вымывают пыль из атмосферы, вследствие чего метеостанции фиксируют цветной (желтых оттенков) дождь, который не несет никакой угрозы - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГСЧС, воздух в Украине очистится уже 27 апреля.

"25-26 апреля пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной. 27 апреля воздушные потоки изменятся, воздух после дождей очистится", - резюмировали в ГСЧС.

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