В Украине прошли цветные дожди: стоит ли волноваться

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В россии заявили, что предстоящие военные учения НАТО в Финляндии вблизи ее границ повышают риски потенциальных военных инцидентов и эскалации гибридной войны против москвы.
Биткоин немного подорожал на фоне отката доллара, в целом у криптовалют ограниченный рост
В среду цена биткоина немного выросла, но осталась в торговом диапазоне между $60 000 и $70 000 из-за сохраняющихся опасений относительно повышения процентных ставок и снижения ажиотажа вокруг ETF.
"путин просчитался": Шольц поприветствовал решение США о помощи Украине
Шольц приветствует решение Конгресса США предоставить Украине пакет помощи, отметив, что путин "просчитался", считая, что союзники покинут Украину.
У бизнеса вопросы не только к правоохранительным органам, но и к контролирующим - Костин
Генеральный прокурор Андрей Костин призвал правительство назначить глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, чтобы снять беспокойство бизнеса относительно контролирующих органов и улучшить коммуникацию между бизнесом и правительством.
Возле Мариуполя прогремели взрывы: "прилетело" по базированию оккупантов, есть жертвы
Несколько взрывов прогремело на местах базирования российских оккупантов в поселке Бабах Тарама под Мариуполем, в результате чего ранены и погибли семь военнослужащих.
На оккупированных территориях захватчики придумали новую схему "отжима" земли у украинцев - Центр сопротивления
На оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты готовятся к массовой национализации земельных участков, давая владельцам всего полтора месяца на подтверждение права собственности, с целью отобрать у украинцев большую часть земли.
Сегодня вечером снова введут ограничения электричества для промышленности
В связи с российскими атаками на электростанции и увеличением потребления электроэнергии на фоне ухудшения погодных условий, сегодня с 18:00 до 22:00 по всей Украине будут введены контрольные ограничения электроснабжения для промышленных потребителей.
Первичная идея относительно завладения государственной землей возникла у Сольского - прокурор
Прокурор на заседании ВАКС заявил, что министр аграрной политики Николай Сольский имел первичную идею завладеть государственными землями стоимостью 481 млн грн и руководил действиями своих сообщников.
Разгуливал по Крещатику с ножом в руке: в центре столицы задержали мужчину
Патрульная полиция задержала мужчину на Крещатике в Киеве после того, как увидела у него нож, который он выбросил, заметив полицейских, и выяснилось, что он может быть причастен к ограблению.