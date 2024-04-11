В Украине пройдет чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности"

В 5 городах Украины пройдет чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности". Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

В период с 12 по 28 апреля 2024 года в Украине состоится чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности", который объединит художников из Чешской Республики и Украины с целью способствовать международному диалогу и сотрудничеству.

Наш "Фестиваль взаимности" не только принесет художественные впечатления, но и предоставит пространство для дискуссий на темы спектаклей, среди которых - рефлексия сегодняшнего мира, жизнь в войне, ситуация беженцев, пересечение границ и нахождение нового дома. В программе посетители найдут и чисто поэтические постановки и спектакли для детей, поэтому предусмотрен и более развлекательный досуг. Фестиваль стремится прежде всего быть совместной встречей, которая может вдохновить к дальнейшему сотрудничеству между художниками из обеих стран. Учитывая численность украинцев в Чехии и интенсивность возникающих контактов, наше будущее будет еще долгие годы общим. Для чешских художников выступления перед зрителями из Украины могут стать опытом, который принесет новый взгляд на смысл самого творчества - заявил главный организатор и визионер мероприятия, театральный режиссер Давид Зелинка.

Фестиваль пройдет в городах Ровно (12-14 апреля), Житомир (15-17 апреля), Чернигов (19-21 апреля), Киев (22-24 апреля) и Ивано-Франковск (26-28 апреля), где зрители смогут насладиться спектаклями, мастер-классами, концертами, фотовыставками и показами фильмов чешских и украинских художников.

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