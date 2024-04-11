В Украине пройдет чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности"
Киев • УНН
Чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности" состоится в 5 городах Украины с 12 по 28 апреля 2024 года.
В 5 городах Украины пройдет чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности". Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.
Детали
В период с 12 по 28 апреля 2024 года в Украине состоится чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности", который объединит художников из Чешской Республики и Украины с целью способствовать международному диалогу и сотрудничеству.
Наш "Фестиваль взаимности" не только принесет художественные впечатления, но и предоставит пространство для дискуссий на темы спектаклей, среди которых - рефлексия сегодняшнего мира, жизнь в войне, ситуация беженцев, пересечение границ и нахождение нового дома. В программе посетители найдут и чисто поэтические постановки и спектакли для детей, поэтому предусмотрен и более развлекательный досуг. Фестиваль стремится прежде всего быть совместной встречей, которая может вдохновить к дальнейшему сотрудничеству между художниками из обеих стран. Учитывая численность украинцев в Чехии и интенсивность возникающих контактов, наше будущее будет еще долгие годы общим. Для чешских художников выступления перед зрителями из Украины могут стать опытом, который принесет новый взгляд на смысл самого творчества
Фестиваль пройдет в городах Ровно (12-14 апреля), Житомир (15-17 апреля), Чернигов (19-21 апреля), Киев (22-24 апреля) и Ивано-Франковск (26-28 апреля), где зрители смогут насладиться спектаклями, мастер-классами, концертами, фотовыставками и показами фильмов чешских и украинских художников.
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