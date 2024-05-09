В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 11 августа: Зеленский подписал законы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты о продлении военного положения и мобилизации, передает УНН.

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Глава государства подписал законопроекты №11234 и №11235 о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с 14 мая на 90 суток, то есть до 11 августа 2024 года.

Как отмечает народный депутат Ярослав Железняк, "это уже одиннадцатое решение по действию военного положения с начала полномасштабной войны".