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В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 11 серпня: Зеленський підписав закони

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 11 серпня: Зеленський підписав закони

Київ • УНН

 • 18270 перегляди

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів до 11 серпня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації, передає УНН.

Деталі

Голова держави підписав законопроєкти №11234 та №11235 щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації  з 14 травня на 90 діб, тобто до 11 серпня 2024 року.

Як зазначає народний депутат Ярослав Железняк, "це вже одинадцяте рішення по дії воєнного стану з початку повномасштабної війни".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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