В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 11 серпня: Зеленський підписав закони
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів до 11 серпня 2024 року.
Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації, передає УНН.
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Голова держави підписав законопроєкти №11234 та №11235 щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 14 травня на 90 діб, тобто до 11 серпня 2024 року.
Як зазначає народний депутат Ярослав Железняк, "це вже одинадцяте рішення по дії воєнного стану з початку повномасштабної війни".