В Украине потепление до 15 градусов - прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
Синоптики прогнозируют сухую погоду с температурой до 15 градусов тепла на юге. В Киеве днем ожидается 10-12 градусов при переменной облачности.
В Украине сегодня ожидается сухая и умеренно теплая погода - днем до 15 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Детали
По прогнозу синоптиков, 23 марта в Украине переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юге и востоке страны северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла; на юге страны ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.
Погода в столичном регионе
На территории Киевщины и Киева также переменная облачность и без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 10-12° тепла.
