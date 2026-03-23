В Україні потепління до 15 градусів - прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
Синоптики прогнозують суху погоду з температурою до 15 градусів тепла на півдні. У Києві вдень очікується 10-12 градусів при мінливій хмарності.
В Україні сьогодні очікується суха і помірно тепла погода - удень до 15 градусів тепла, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 23 березня в Україні мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні та сході країни північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла; на півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.
Погода у столичному регіоні
На території Київщини та Києва також мінлива хмарність і без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 10-12° тепла.
