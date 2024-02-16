В Украине планируют в этом году создать первые собственные машины для разминирования

В Украине в этом году должны быть созданы первые собственные машины для разминирования. Количество операторов должно вырасти минимум на 10%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Шмыгаль отмечал, что обороноспособность и безопасность украинских граждан - самый первый приоритет Плана Правительства на 2024 год, который был сегодня утвержден Кабмином.

"Гуманитарное разминирование. Увеличиваем количество подразделений и количество пиротехников ГСЧС минимум на 200 человек. Создаем рынок гуманитарного разминирования. Будем компенсировать расходы за разминирование земель сельскохозяйственного назначения. В Украине в этом году должны быть созданы первые собственные машины для разминирования. Количество операторов должно вырасти минимум на 10%", - рассказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль отметил, что среди важных задач - это локализация производства и ремонта оружия и техники.

"Создание специального режима для предприятий "оборонки", льготы и государственные гарантии", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что на программы гуманитарного разминирования предусмотрено 3 млрд гривен.