В Украине планируют в этом году создать первые собственные машины для разминирования
Киев • УНН
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году Украина планирует создать первые отечественные машины для разминирования и увеличить количество саперов минимум на 10%.
В Украине в этом году должны быть созданы первые собственные машины для разминирования. Количество операторов должно вырасти минимум на 10%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Шмыгаль отмечал, что обороноспособность и безопасность украинских граждан - самый первый приоритет Плана Правительства на 2024 год, который был сегодня утвержден Кабмином.
"Гуманитарное разминирование. Увеличиваем количество подразделений и количество пиротехников ГСЧС минимум на 200 человек. Создаем рынок гуманитарного разминирования. Будем компенсировать расходы за разминирование земель сельскохозяйственного назначения. В Украине в этом году должны быть созданы первые собственные машины для разминирования. Количество операторов должно вырасти минимум на 10%", - рассказал Шмыгаль.
Также Шмыгаль отметил, что среди важных задач - это локализация производства и ремонта оружия и техники.
"Создание специального режима для предприятий "оборонки", льготы и государственные гарантии", - сказал Шмыгаль.
Дополнение
Шмыгаль сообщал, что на программы гуманитарного разминирования предусмотрено 3 млрд гривен.
В Украине планируют в этом году создать первые собственные машины для разминирования
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году Украина планирует создать первые отечественные машины для разминирования и увеличить количество саперов минимум на 10%.
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