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В Україні планують цьогоріч створити перші власні машини для розмінування

В Україні планують цьогоріч створити перші власні машини для розмінування

Київ • УНН

 • 25454 перегляди

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, цього року Україна планує створити перші вітчизняні машини для розмінування і збільшити кількість саперів щонайменше на 10%.

В Україні у цьому році мають бути створені перші власні машини для розмінування. Кількість операторів має зрости щонайменше на 10%. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Шмигаль зазначав, що обороноздатність та безпека українських громадян — найперший пріоритет Плану Уряду на 2024, який був сьогодні затверджений Кабміном. 

"Гуманітарне розмінування. Збільшуємо кількість підрозділів та кількість піротехніків ДСНС щонайменше на 200 людей. Створюємо ринок гуманітарного розмінування. Будемо компенсувати витрати за розмінування земель сільськогосподарського призначення. В Україні цьогоріч мають бути створені перші власні машини для розмінування. Кількість операторів має зрости щонайменше на 10%", - розповів Шмигаль.

Також Шмигаль зазначив, що серед важливих завдань — це локалізація виробництва та ремонту зброї і техніки.

"Створення спеціального режиму для підприємств "оборонки", пільги та державні гарантії", - сказав Шмигаль.

Доповнення

Шмигаль повідомляв, що на програми гуманітарного розмінування передбачено 3 млрд гривень.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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