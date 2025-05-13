В Украине планируют отменить оплату коммуналки за разрушенное жилье: Рада приняла законопроект за основу

$41.540.01
46.160.59
ukenru
CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
12:11 • 11811 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
11:29 • 26918 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

10:48 • 30581 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

08:36 • 73150 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 07:44 • 46363 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

13 мая, 05:20 • 101668 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 105685 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 87057 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 63993 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 63408 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.5м/с
53%
747мм
Популярные новости

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 49176 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 43854 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 38638 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 28292 просмотра

Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

10:29 • 37189 просмотра
публикации

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

08:36 • 73118 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:20 • 101637 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 105659 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 130371 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

12 мая, 14:27 • 129490 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 29230 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 39509 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 44689 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 49968 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 53836 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

В Украине планируют отменить оплату коммуналки за разрушенное жилье: Рада приняла законопроект за основу

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Рада приняла за основу законопроект об отмене начислений за коммунальные услуги для поврежденного жилья. Платежи не будут начислять в течение периода восстановления.

В Украине планируют отменить оплату коммуналки за разрушенное жилье: Рада приняла законопроект за основу

Парламент принял за основу законопроект, который предлагает отменить начисление коммунальных услуг за поврежденное или разрушенное жилье в результате войны. Коммунальные платежи планируется не начислять в течение всего периода восстановления жилья. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №13155.

№13155 – освобождение жителей поврежденного жилья от уплаты коммунальных услуг и налогов на период восстановления. За основу (271)

- сообщил Железняк.

В соответствии с законопроектом, исполнительный орган соответствующего совета осуществляет обследование поврежденных объектов и сообщает о результатах обследований сообщает налоговый орган по месту расположения такого объекта, а также исполнителей коммунальных услуг.

В сообщении обязательно должна содержаться информация:

  • факт и дата повреждения/уничтожения недвижимого имущества, что делает невозможным его эксплуатацию или пользование (использование по назначению, проживание и т.п.) или создает угрозу жизни и здоровью людей;
    • факт и дата завершения восстановления (ремонта) объекта недвижимого имущества, и дата с которой такое имущество может безопасно использоваться по назначению.

      Такие сообщения являются основанием для:

      • приостановления начисления платы за коммунальные услуги и абонентское обслуживание;
        • приостановления начисления или перерасчета платы за жилищную услугу по решению собрания совладельцев;
          • приостановления начисления платы за жилищно-коммунальные услуги лицам, имущество которых уничтожено и не подлежит восстановлению.

            Коммунальные платежи не будут начисляться в течение всего периода восстановления жилья.

            Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату02.05.25, 14:48 • 74327 просмотров

            Напомним

            За 2 года работы программе "єВідновлення" более 100 тысяч украинцев смогли получить средства на ремонт или сертификаты для приобретения нового жилья.

            Павел Башинский

            Павел Башинский

            ОбществоВойна
            Ярослав Железняк
            Украина
            Brent
            $65.66
            Bitcoin
            $103,721.60
            S&P 500
            $5,848.58
            Tesla
            $321.31
            Газ TTF
            $35.95
            Золото
            $3,232.06
            Ethereum
            $2,549.89