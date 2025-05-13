В Украине планируют отменить оплату коммуналки за разрушенное жилье: Рада приняла законопроект за основу
Киев • УНН
Рада приняла за основу законопроект об отмене начислений за коммунальные услуги для поврежденного жилья. Платежи не будут начислять в течение периода восстановления.
Парламент принял за основу законопроект, который предлагает отменить начисление коммунальных услуг за поврежденное или разрушенное жилье в результате войны. Коммунальные платежи планируется не начислять в течение всего периода восстановления жилья. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №13155.
№13155 – освобождение жителей поврежденного жилья от уплаты коммунальных услуг и налогов на период восстановления. За основу (271)
В соответствии с законопроектом, исполнительный орган соответствующего совета осуществляет обследование поврежденных объектов и сообщает о результатах обследований сообщает налоговый орган по месту расположения такого объекта, а также исполнителей коммунальных услуг.
В сообщении обязательно должна содержаться информация:
- факт и дата повреждения/уничтожения недвижимого имущества, что делает невозможным его эксплуатацию или пользование (использование по назначению, проживание и т.п.) или создает угрозу жизни и здоровью людей;
- факт и дата завершения восстановления (ремонта) объекта недвижимого имущества, и дата с которой такое имущество может безопасно использоваться по назначению.
Такие сообщения являются основанием для:
- приостановления начисления платы за коммунальные услуги и абонентское обслуживание;
- приостановления начисления или перерасчета платы за жилищную услугу по решению собрания совладельцев;
- приостановления начисления платы за жилищно-коммунальные услуги лицам, имущество которых уничтожено и не подлежит восстановлению.
Коммунальные платежи не будут начисляться в течение всего периода восстановления жилья.
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