Понад 100 тис. сімей отримали компенсації за програмою "єВідновлення" - Мінрозвитку
Київ • УНН
За два роки роботи програми "єВідновлення" українці отримали кошти на ремонт та сертифікати для придбання нового житла. 9,6 тисяч вже придбали нові домівки.
За 2 роки роботи програмі "єВідновлення" понад 100 тисяч українців змогли отримати кошти на ремонт чи сертифікати для придбання нового житла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.
Деталі
З понад 100 тисяч українців, які отримали кошти на житло у межах цього проєкту, 9,6 тисяч вже придбали нові домівки.
Понад 93 тисячам – погодили компенсацію на відновлення житла на загальну суму 9,8 млрд грн. З них вже перераховано заявникам – 8,9 млрд гривень.
Пріоритетними групами з надання державних компенсацій є військовослужбовці, родини загиблих захисників, ВПО, люди з інвалідністю та багатодітні родини.
Для реалізації програм також залучаються кошти міжнародних партнерів, зокрема Світового банку та Банку розвитку ради Європи.
Доповнення
Сервіс "єВідновлення" та Реєстр пошкодженого і знищеного майна реалізуються Мінрозвитку та Міністерством цифрової трансформації України у межах проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.
Нагадаємо
Кабмін виділив 665 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для виплат компенсацій за пошкоджене житло. Це дозволить відновити 7 389 житлових приміщень.