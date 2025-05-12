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Понад 100 тис. сімей отримали компенсації за програмою "єВідновлення" - Мінрозвитку

Київ • УНН

 • 446 перегляди

За два роки роботи програми "єВідновлення" українці отримали кошти на ремонт та сертифікати для придбання нового житла. 9,6 тисяч вже придбали нові домівки.

Понад 100 тис. сімей отримали компенсації за програмою "єВідновлення" - Мінрозвитку

За 2 роки роботи програмі "єВідновлення" понад 100 тисяч українців змогли отримати кошти на ремонт чи сертифікати для придбання нового житла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Деталі

З понад 100 тисяч українців, які отримали кошти на житло у межах цього проєкту, 9,6 тисяч вже придбали нові домівки.

Понад 93 тисячам – погодили компенсацію на відновлення житла на загальну суму 9,8 млрд грн. З них вже перераховано заявникам – 8,9 млрд гривень.

Пріоритетними групами з надання державних компенсацій є військовослужбовці, родини загиблих захисників, ВПО, люди з інвалідністю та багатодітні родини.

Для реалізації програм також залучаються кошти міжнародних партнерів, зокрема Світового банку та Банку розвитку ради Європи.

Доповнення

Сервіс "єВідновлення" та Реєстр пошкодженого і знищеного майна реалізуються Мінрозвитку та Міністерством цифрової трансформації України у межах проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.

Нагадаємо

Кабмін виділив 665 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для виплат компенсацій за пошкоджене житло. Це дозволить відновити 7 389 житлових приміщень.

Лілія Набока

Лілія Набока

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