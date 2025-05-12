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Более 100 тыс. семей получили компенсации по программе "єВідновлення" - Минразвития

Киев • УНН

 • 390 просмотра

За два года работы программы "єВідновлення" украинцы получили средства на ремонт и сертификаты для приобретения нового жилья. 9,6 тысяч уже приобрели новые дома.

Более 100 тыс. семей получили компенсации по программе "єВідновлення" - Минразвития

За 2 года работы программы "єВідновлення" более 100 тысяч украинцев смогли получить средства на ремонт или сертификаты для приобретения нового жилья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Детали

Из более 100 тысяч украинцев, получивших средства на жилье в рамках этого проекта, 9,6 тысяч уже приобрели новые дома.

Более 93 тысячам – согласовали компенсацию на восстановление жилья на общую сумму 9,8 млрд грн. Из них уже перечислено заявителям – 8,9 млрд гривен.

Приоритетными группами по предоставлению государственных компенсаций являются военнослужащие, семьи погибших защитников, ВПЛ, люди с инвалидностью и многодетные семьи.

Для реализации программ также привлекаются средства международных партнеров, в частности Всемирного банка и Банка развития совета Европы.

Дополнение

Сервис "єВідновлення" и Реестр поврежденного и уничтоженного имущества реализуются Минразвития и Министерством цифровой трансформации Украины в рамках проекта "Цифровизация для роста, добропорядочности и прозрачности" (UK DIGIT), выполняемого Фондом Евразия и финансируемого UK Dev. Партнер проекта – Фонд Восточная Европа.

Напомним

Кабмин выделил 665 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для выплат компенсаций за поврежденное жилье. Это позволит восстановить 7 389 жилых помещений.

Лилия Набока

Лилия Набока

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