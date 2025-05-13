В Україні планують скасувати оплату комуналки за зруйноване житло: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Парламент ухвалив за основу законопроєкт, який пропонує скасувати нарахування комунальних послуг за пошкоджене чи зруйноване житло внаслідок війни. Комунальні платежі планується не нараховувати протягом усього періоду відновлення житла. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №13155.

№13155 – звільнення мешканців пошкодженого житла від сплати комунальних послуг і податків на період відновлення. За основу (271) - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, виконавчий орган відповідної ради здійснює обстеження пошкоджених об’єктів і повідомляє про результати обстежень повідомляє податковий орган за місцем розташування такого об’єкту, а також виконавців комунальних послуг.

У повідомленні обов’язково має міститися інформація:

факт та дата пошкодження/знищення нерухомого майна, що унеможливлює його експлуатацію чи користування (використання за призначенням, проживання, тощо) або створює загрозу життю і здоров’ю людей;

факт та дата завершення відновлення (ремонту) об’єкта нерухомого майна, та дата з якої таке майно може безпечно використовуватися за призначенням.

Такі повідомлення є підставою для:

зупинення нарахування плати за комунальні послуги та абонентське обслуговування;

зупинення нарахування або перерахунку плати за житлову послугу за рішенням зборів співвласників;

зупинення нарахування плати за житлово-комунальні послуги особам, майно яких знищено і не підлягає відновленню.

Комунальні платежі не будуть нараховуватися протягом всього періоду відновлення житла.

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