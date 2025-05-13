В Україні планують скасувати оплату комуналки за зруйноване житло: Рада ухвалила законопроєкт за основу

$41.540.01
46.160.59
ukenru
CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
12:11 • 11974 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Ексклюзив
11:29 • 27434 перегляди

Реформа АРМА - умова євроінтеграції та фінансової допомоги від ЄС: Мезенцева пояснила, чому зволікання неприпустиме

10:48 • 30903 перегляди

Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

08:36 • 73782 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

13 травня, 07:44 • 46659 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%

13 травня, 05:20 • 102144 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:00 • 106089 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

12 травня, 19:01 • 87095 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

12 травня, 15:56 • 64028 перегляди

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

12 травня, 15:48 • 63420 перегляди

Зеленський затвердив ратифікацію угоди з США щодо копалин

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.5м/с
53%
747мм
Популярнi новини

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

13 травня, 07:36 • 50011 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

13 травня, 07:57 • 44736 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

13 травня, 08:20 • 39563 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

10:05 • 29287 перегляди

Серіал "Fallout" продовжено на 3 сезон

10:29 • 38339 перегляди
Публікації

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

08:36 • 73792 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:20 • 102154 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

13 травня, 05:00 • 106099 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

12 травня, 15:00 • 130708 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

12 травня, 14:27 • 129815 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Німеччина

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

10:05 • 29765 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

13 травня, 08:20 • 39998 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

13 травня, 07:57 • 45165 перегляди

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

13 травня, 07:36 • 50423 перегляди

Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

12 травня, 15:03 • 53955 перегляди
Актуальне

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Boeing 747

В Україні планують скасувати оплату комуналки за зруйноване житло: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Рада ухвалила за основу законопроєкт про скасування нарахувань за комунальні послуги для пошкодженого житла. Платежі не нараховуватимуть протягом періоду відновлення.

В Україні планують скасувати оплату комуналки за зруйноване житло: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Парламент ухвалив за основу законопроєкт, який пропонує скасувати нарахування комунальних послуг за пошкоджене чи зруйноване житло внаслідок війни. Комунальні платежі планується не нараховувати протягом усього періоду відновлення житла. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №13155.

№13155 – звільнення мешканців пошкодженого житла від сплати комунальних послуг і податків на період відновлення. За основу (271)

- повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, виконавчий орган відповідної ради здійснює обстеження пошкоджених об’єктів і повідомляє про результати обстежень повідомляє податковий орган за місцем розташування такого об’єкту, а також виконавців комунальних послуг.

У повідомленні обов’язково має міститися інформація:

  • факт та дата пошкодження/знищення нерухомого майна, що унеможливлює його експлуатацію чи користування (використання за призначенням, проживання, тощо) або створює загрозу життю і здоров’ю людей;
    • факт та дата завершення відновлення (ремонту) об’єкта нерухомого майна, та дата з якої таке майно може безпечно використовуватися за призначенням.

      Такі повідомлення є підставою для:

      • зупинення нарахування плати за комунальні послуги та абонентське обслуговування;
        • зупинення нарахування або перерахунку плати за житлову послугу за рішенням зборів співвласників;
          • зупинення нарахування плати за житлово-комунальні послуги особам, майно яких знищено і не підлягає відновленню.

            Комунальні платежі не будуть нараховуватися протягом всього періоду відновлення житла.

            Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату02.05.25, 14:48 • 74327 переглядiв

            Нагадаємо

            За 2 роки роботи програмі "єВідновлення" понад 100 тисяч українців змогли отримати кошти на ремонт чи сертифікати для придбання нового житла.

            Павло Башинський

            Павло Башинський

            СуспільствоВійна
            Ярослав Железняк
            Україна
            Brent
            $65.66
            Bitcoin
            $103,721.60
            S&P 500
            $5,848.58
            Tesla
            $321.31
            Газ TTF
            $35.95
            Золото
            $3,232.06
            Ethereum
            $2,549.89