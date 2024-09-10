В Украине озимый рапс сеют уже в 18 областях
Киев • УНН
Украинские аграрии засеяли 639,9 тыс. га озимых культур. Озимый рапс сеют в 18 областях. Три области уже завершили сев озимого рапса.
В Украине продолжают осеннюю посевную озимых, озимый рапс сеют уже в 18-ти областях, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.
Детали
«Украинские аграрии засеяли уже 639,9 тыс. га. Сев озимых зерновых культур проводят аграрии Винницкой, Львовской и Буковины. Озимый рапс сеют аграрии 18-ти областей», - говорится в сообщении.
В частности, по данным Минагрополитики, посеяно:
- озимой пшеницы - 101,1 тыс. га;
- озимого ячменя - 3,7 тыс. га;
- озимой ржи - 0,4 тыс. га;
- озимого рапса - 534,7 тыс. га.
Аграрии Волынской, Ровенской и Тернопольской областей, как сообщается, завершили сев озимого рапса.
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