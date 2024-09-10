В Україні озимий ріпак сіють уже у 18 областях
Київ • УНН
Українські аграрії засіяли 639,9 тис. га озимих культур. Озимий ріпак сіють у 18 областях. Три області вже завершили сівбу озимого ріпаку.
В Україні продовжують осінню посівну озимини, озимий ріпак сіють уже в 18-ти областях, повідомили у Мінагрополітики, пише УНН.
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"Українські аграрії засіяли вже 639,9 тис. га. Сівбу озимих зернових культур проводять аграрії Вінниччини, Львівщини та Буковини. Озимий ріпак сіють аграрії 18-ти областей", - ідеться у повідомленні.
Зокрема, за даними Мінагрополітики, посіяно:
- озимої пшениці – 101,1 тис. га;
- озимого ячменю – 3,7 тис. га;
- озимого жита – 0,4 тис. га;
- озимого ріпаку – 534,7 тис. га.
Аграрії Волинської, Рівненської та Тернопільської областей, як повідомляється, завершили сівбу озимого ріпаку.
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