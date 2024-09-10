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В Україні озимий ріпак сіють уже у 18 областях

В Україні озимий ріпак сіють уже у 18 областях

Київ • УНН

 • 24252 перегляди

Українські аграрії засіяли 639,9 тис. га озимих культур. Озимий ріпак сіють у 18 областях. Три області вже завершили сівбу озимого ріпаку.

В Україні продовжують осінню посівну озимини, озимий ріпак сіють уже в 18-ти областях, повідомили у Мінагрополітики, пише УНН.

Деталі

"Українські аграрії засіяли вже 639,9 тис. га. Сівбу озимих зернових культур проводять аграрії Вінниччини, Львівщини та Буковини. Озимий ріпак сіють аграрії 18-ти областей", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, за даними Мінагрополітики, посіяно:

  • озимої пшениці –  101,1 тис. га;
  • озимого ячменю –  3,7 тис. га;
  • озимого жита –  0,4 тис. га;
  • озимого ріпаку –  534,7 тис. га.

Аграрії Волинської, Рівненської та Тернопільської областей, як повідомляється, завершили сівбу озимого ріпаку.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаАгроновини

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