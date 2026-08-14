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В Украине на выходных будет преобладать сухая солнечная погода - синоптик

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует сухую солнечную погоду на 15–16 августа. В субботу температура составит +25–+28 градусов, в воскресенье жара усилится до +29–+33 градусов.

В Украине на выходных будет преобладать сухая солнечная погода - синоптик

В субботу, 15 августа, а также в воскресенье, 16 августа, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

Как отметила Диденко, в субботу в течение дня ожидается температура воздуха +25…+28 градусов, на Закарпатье до +30 градусов, прохладнее на северо-востоке, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях — +20…+23 градуса.

В то же время в воскресенье в большинстве областей Украины снова установится жара, днём ожидается +29…+33 градуса, в восточных областях и на Сумщине — +25…+28 градусов.

В Киеве в течение субботы и воскресенья дождей не ожидается, сухая комфортная погода с голубым небом, пожелтевшими листьями, красивейшими астрами и бархатцами. В субботу в столице +27 градусов. В воскресенье +30 градусов

— говорится в сообщении синоптика.

Однако жара продлится и до понедельника, а во вторник температура воздуха снизится на западе и севере. В среду будет более прохладный воздух.

Под влиянием затмения: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 10–16 августа09.08.26, 12:24 • 4210 просмотров

Евгений Устименко

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