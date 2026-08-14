В Украине на выходных будет преобладать сухая солнечная погода - синоптик

В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов

В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов

В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов

В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов

Зеленский провёл заседание Ставки: обсудили планы рф и контрмеры, дефициты и потребности в вооружении

Зеленский провёл заседание Ставки: обсудили планы рф и контрмеры, дефициты и потребности в вооружении

Зеленский провёл заседание Ставки: обсудили планы рф и контрмеры, дефициты и потребности в вооружении

Зеленский провёл заседание Ставки: обсудили планы рф и контрмеры, дефициты и потребности в вооружении

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