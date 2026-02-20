В Украине на 10 браков пришлось 7 разводов в 2025 году - инфографика

$43.270.03
50.920.34
ukenru
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 26225 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 51679 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 29929 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 49153 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 30354 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 42645 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 29678 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 27103 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 26404 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 19539 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.4м/с
74%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Польша отменяет помощь украинским беженцам: закон19 февраля, 22:31 • 17932 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 23:04 • 11428 просмотра
путин в ловушке: шансы на победу рф в Украине уменьшаются - The Economist20 февраля, 00:15 • 17713 просмотра
Крым подвергся ночной атаке: аэродромы под ударом, есть жертвы20 февраля, 01:28 • 12138 просмотра
Новый механизм призыва: Россия создает пожарное подразделение для "защиты" ЗАЭС02:03 • 10637 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 29988 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 49153 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 42645 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 40724 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 52043 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Владимир Зеленский
Музыкант
Марк Цукерберг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС06:37 • 2468 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО06:27 • 2972 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 14439 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 25551 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 29831 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Фильм
Financial Times

В Украине на 10 браков пришлось 7 разводов в 2025 году - инфографика

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В 2025 году в Украине поженились 165 587 пар, при этом на 10 браков приходится 7 разводов. Количество браков выросло только в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

В Украине на 10 браков пришлось 7 разводов в 2025 году - инфографика
Фото: Министерство юстиции Украины

В Украине люди стали жениться чаще: на 10 браков приходится 7 разводов. Всего 165 587 пар вступили в супружескую жизнь в 2025 году, сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

По данным Министерства юстиции и Государственной судебной службы, каждая четвертая новая семья образовалась в Киеве. В целом браков стало больше только в 3 регионах: Киев, Днепропетровщина и Львовщина. А каждый пятый развод произошел через ЗАГС.

Для сравнения, в 2024 году количество новых и расторгнутых браков было почти одинаково, а в 2021 году - 10 браков на 6 разводов.

Существенно уменьшилось количество браков в Донецкой области: - 40%. Заметное сокращение также в Черкасской (-15%) и Ровенской (-14%) областях.

2 773 пары заключили в прошлом году брачные договоры и заверили их у нотариусов. Это столько же, как и в 2024, однако на треть меньше, чем в 2021 году.

Напомним

В Украине в День влюбленных 14 февраля 280 пар официально поженились онлайн через приложение "Дія". Всего сервисом уже воспользовались более 40 тысяч пар, в том числе более 1 700 военных семей.

Евгений Устименко

Общество
Тренд
Брак
Львовская область
Донецкая область
Ровненская область
Черкасская область
Украина
Киев