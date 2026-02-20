В Украине на 10 браков пришлось 7 разводов в 2025 году - инфографика
Киев • УНН
В Украине люди стали жениться чаще: на 10 браков приходится 7 разводов. Всего 165 587 пар вступили в супружескую жизнь в 2025 году, сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.
Детали
По данным Министерства юстиции и Государственной судебной службы, каждая четвертая новая семья образовалась в Киеве. В целом браков стало больше только в 3 регионах: Киев, Днепропетровщина и Львовщина. А каждый пятый развод произошел через ЗАГС.
Для сравнения, в 2024 году количество новых и расторгнутых браков было почти одинаково, а в 2021 году - 10 браков на 6 разводов.
Существенно уменьшилось количество браков в Донецкой области: - 40%. Заметное сокращение также в Черкасской (-15%) и Ровенской (-14%) областях.
2 773 пары заключили в прошлом году брачные договоры и заверили их у нотариусов. Это столько же, как и в 2024, однако на треть меньше, чем в 2021 году.
Напомним
В Украине в День влюбленных 14 февраля 280 пар официально поженились онлайн через приложение "Дія". Всего сервисом уже воспользовались более 40 тысяч пар, в том числе более 1 700 военных семей.