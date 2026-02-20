$43.270.03
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 26309 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 51861 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 30051 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 49388 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 30452 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 42796 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 29704 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 27107 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26406 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19540 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 30103 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 49374 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 42789 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 40828 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 52141 перегляди
В Україні на 10 шлюбів припало 7 розлучень у 2025 році - інфографіка

Київ • УНН

 • 72 перегляди

У 2025 році в Україні одружилися 165 587 пар, при цьому на 10 шлюбів припадає 7 розлучень. Кількість шлюбів зросла лише у Києві, Дніпропетровщині та Львівщині.

В Україні на 10 шлюбів припало 7 розлучень у 2025 році - інфографіка
Фото: Міністерство юстиції України

В Україні люди стали одружуватись частіше: на 10 шлюбів припадає 7 розлучень. Загалом 165 587 пар вступили в подружнє життя у 2025 році, повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

За даними Міністерства юстиції та Державної судової служби, кожна четверта нова родина утворилася у Києві. Загалом шлюбів побільшало лише у 3 регіонах: Київ, Дніпропетровщина та Львівщина. А кожне п'яте розлучення відбулося через ДРАЦС.

Для порівняння, у 2024 році кількість нових та розірваних шлюбів була майже однакова, а у 2021 році - 10 шлюбів на 6 розлучень.

Суттєво поменшало шлюбів наДонеччині:- 40%. Відчутне скорочення також на Черкащині (-15%) та Рівненщині (-14%).

2 773 пари уклали торік шлюбні договори та засвідчили їх у нотаріусів. Це стільки ж, як й у 2024, однак на третину менше до 2021 року.

Нагадаємо

В Україні у День закоханих 14 лютого 280 пар офіційно одружилися онлайн через застосунок "Дія". Загалом сервісом уже скористалися понад 40 тисяч пар, зокрема більш як 1 700 військових родин.

Євген Устименко

Суспільство
Тренд
Шлюб
Львівська область
Донецька область
Рівненська область
Черкаська область
Україна
Київ