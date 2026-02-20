В Україні на 10 шлюбів припало 7 розлучень у 2025 році - інфографіка
Київ • УНН
У 2025 році в Україні одружилися 165 587 пар, при цьому на 10 шлюбів припадає 7 розлучень. Кількість шлюбів зросла лише у Києві, Дніпропетровщині та Львівщині.
В Україні люди стали одружуватись частіше: на 10 шлюбів припадає 7 розлучень. Загалом 165 587 пар вступили в подружнє життя у 2025 році, повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.
Деталі
За даними Міністерства юстиції та Державної судової служби, кожна четверта нова родина утворилася у Києві. Загалом шлюбів побільшало лише у 3 регіонах: Київ, Дніпропетровщина та Львівщина. А кожне п'яте розлучення відбулося через ДРАЦС.
Для порівняння, у 2024 році кількість нових та розірваних шлюбів була майже однакова, а у 2021 році - 10 шлюбів на 6 розлучень.
Суттєво поменшало шлюбів наДонеччині:- 40%. Відчутне скорочення також на Черкащині (-15%) та Рівненщині (-14%).
2 773 пари уклали торік шлюбні договори та засвідчили їх у нотаріусів. Це стільки ж, як й у 2024, однак на третину менше до 2021 року.
Нагадаємо
В Україні у День закоханих 14 лютого 280 пар офіційно одружилися онлайн через застосунок "Дія". Загалом сервісом уже скористалися понад 40 тисяч пар, зокрема більш як 1 700 військових родин.