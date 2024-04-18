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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине хотят изменить оценивание научных учреждений и университетов: что известно о новом подходе Минобразования

В Украине хотят изменить оценивание научных учреждений и университетов: что известно о новом подходе Минобразования

Киев  •  УНН

18 апреля 2024, 12:44  •  944 просмотра

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Министерство образования и науки Украины разработало новую методику оценки эффективности научно-технической деятельности научных учреждений и высших учебных заведений, которая позволит оценивать научную работу по новым критериям, включая исследования, способствующие развитию Украины, с обязательным участием международных экспертов и прозрачностью через цифровую систему.

Министерство образования и науки Украины разработало новую методику оценки эффективности научно-технической деятельности научных учреждений и высших учебных заведений. Цель подхода - улучшить качество исследований в Украине с учетом мирового опыта, передает УНН со ссылкой на МОН.

Общественное обсуждение проекта приказа об утверждении методики продлится до 17 мая 2024 года. Документ обнародован на сайте МОН.

Особенности:

Новая методика позволит осуществлять оценку научной работы по новым критериям, в частности, с учетом исследований, которые будут способствовать развитию мировой науки, экономики, обороноспособности и общества Украины, а также в соответствии с принципами открытой науки.

Оценивание:

будет проводиться одновременно для всех научных учреждений/учреждений высшего образования по определенному научному направлению;

будет происходить в цифровом формате через Национальную электронную научно-информационную систему (URIS), что обеспечит прозрачность и оперативность процесса;

обязательное участие международных экспертов в проведении аттестаций, что должно составлять не менее 30% всех оценщиков.

Добавим

В ведомстве отметили, что над подготовкой проекта методики работала рабочая группа, в состав которой привлечены представители высших учебных заведений, Национальной академии наук, национальных отраслевых академий и иностранных экспертов. Также во время наработки предложений к методике были проведены консультации с экспертами из Польши, Германии, Великобритании и США. Предложения обсуждались с коллегами из Нидерландов, Бельгии и Словении во время реализации международного проекта "Open Science for Ukrainian Higher Education System" (Open4UA), партнером которого является МОН.

Дополнительную поддержку в новой методике предоставлено научным учреждениям, которые являются перемещенными, находятся близко к линии фронта или границы с рф.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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