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В Украине будут стимулировать выращивание необходимого для пороха хлопчатника: что предполагается

Киев • УНН

 • 1570 просмотра

Правительство поддержало программу выплат агропроизводителям Николаевской, Одесской и Херсонской областей, которые выращивают хлопчатник. Выплата составит 10 тыс. грн за гектар.

В Украине будут стимулировать выращивание необходимого для пороха хлопчатника: что предполагается

В Украине будут выплачивать 10 тыс. грн на гектар агропроизводителям трех областей, выращивающих хлопчатник, о поддержке соответствующей программы на заседании правительства сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Правительство начинает программу поддержки агропроизводителей, выращивающих хлопчатник. Выплата составит 10 тысяч грн на один гектар. Речь идет о трех регионах: Николаевской, Одесской и Херсонской областях

- написал Шмыгаль.

В правительстве ожидают, что это будет стимулом для развития легкой промышленности, а также усилит обороноспособность государства.

Дополнение

В Украине в прошлом году был первый урожай хлопка, который используют для производства пороха. Тогда планировалось увеличить посевы в следующем сезоне до 30 тысяч га.

Украина упрощает регистрацию хлопчатника для производства пороха: ВР приняла решение24.04.24, 11:39 • 24244 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
Николаевская область
Одесская область
Херсонская область
Украина
Денис Шмыгаль
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