В Украине будут стимулировать выращивание необходимого для пороха хлопчатника: что предполагается
Киев • УНН
Правительство поддержало программу выплат агропроизводителям Николаевской, Одесской и Херсонской областей, которые выращивают хлопчатник. Выплата составит 10 тыс. грн за гектар.
В Украине будут выплачивать 10 тыс. грн на гектар агропроизводителям трех областей, выращивающих хлопчатник, о поддержке соответствующей программы на заседании правительства сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
Правительство начинает программу поддержки агропроизводителей, выращивающих хлопчатник. Выплата составит 10 тысяч грн на один гектар. Речь идет о трех регионах: Николаевской, Одесской и Херсонской областях
В правительстве ожидают, что это будет стимулом для развития легкой промышленности, а также усилит обороноспособность государства.
Дополнение
В Украине в прошлом году был первый урожай хлопка, который используют для производства пороха. Тогда планировалось увеличить посевы в следующем сезоне до 30 тысяч га.
Украина упрощает регистрацию хлопчатника для производства пороха: ВР приняла решение24.04.24, 11:39 • 24244 просмотра