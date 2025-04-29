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The New York Times

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В Україні стимулюватимуть вирощування необхідного для пороху бавовника: що передбачається

Київ • УНН

 • 1904 перегляди

Уряд підтримав програму виплат агровиробникам Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, які вирощують бавовник. Виплата становитиме 10 тис. грн за гектар.

В Україні стимулюватимуть вирощування необхідного для пороху бавовника: що передбачається

В Україні виплачуватимуть 10 тис. грн на гектар агровиробникам трьох областей, що вирощують бавовник, про підтримку відповідної програми на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

Уряд започатковує програму підтримки агровиробників, які вирощують бавовник. Виплата становитиме 10 тисяч грн на один гектар. Ідеться про три регіони: Миколаївську, Одеську та Херсонську області

- написав Шмигаль.

В уряді очікують, що це буде стимулом для розвитку легкої промисловості, а також посилить обороноздатність держави.

Доповнення

В Україні торік був перший урожай бавовни, яку використовують для виробництва пороху. Тоді планувалося збільшити посіви наступного сезону до 30 тисяч га.

Україна спрощує реєстрацію бавовника для виробництва пороху: ВР ухвалила рішення24.04.24, 11:39 • 24244 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаАгроновини
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