В Україні стимулюватимуть вирощування необхідного для пороху бавовника: що передбачається
Київ • УНН
Уряд підтримав програму виплат агровиробникам Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, які вирощують бавовник. Виплата становитиме 10 тис. грн за гектар.
В Україні виплачуватимуть 10 тис. грн на гектар агровиробникам трьох областей, що вирощують бавовник, про підтримку відповідної програми на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.
Уряд започатковує програму підтримки агровиробників, які вирощують бавовник. Виплата становитиме 10 тисяч грн на один гектар. Ідеться про три регіони: Миколаївську, Одеську та Херсонську області
В уряді очікують, що це буде стимулом для розвитку легкої промисловості, а також посилить обороноздатність держави.
Доповнення
В Україні торік був перший урожай бавовни, яку використовують для виробництва пороху. Тоді планувалося збільшити посіви наступного сезону до 30 тисяч га.
Україна спрощує реєстрацію бавовника для виробництва пороху: ВР ухвалила рішення24.04.24, 11:39 • 24244 перегляди