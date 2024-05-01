В ЦСК объяснили, какие мужчины будут иметь доступ к консульским услугам

Доступ к консульским услугам будут иметь мужчины призывного возраста, которые уточнили свои данные. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций, передает УНН.

Детали

В Центре стратегических коммуникаций напомнили, что 23 апреля МИД Украины принял решение временно приостановить предоставление в украинских дипломатических учреждениях услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации:

Решение касается только мужчин призывного возраста, которые находятся за границей, и временно приостанавливает прием от данной категории граждан новых заявлений на ограниченный период времени.

После завершения этого периода, прием заявлений продолжится. Мужчины призывного возраста, которые уточнили свои данные в соответствии с требованиями законодательства, будут иметь доступ к консульским услугам.

Все заявления на получение консульских услуг, поданные до 23 апреля 2024 года в зарубежных дипломатических учреждениях, рассматриваются и обрабатываются консульскими учреждениями.

Указанное решение не касается предоставления экстренной консульской помощи гражданам Украины в случае чрезвычайных ситуаций (ДТП, задержание, стихийные бедствия и т.д.).

МИД работает над пакетом модернизации предоставления консульских услуг, который упростит доступ всех категорий граждан к консульскому обслуживанию и сократит время процедур.



Приостановление консульских услуг мужчинам за рубежом: в МИД опровергли еще ряд мифов

Напомним

23 апреля СМИ начали распространять информацию, что мужчинам призывного возраста будет прекращено предоставление услуг в консульствах Украины. Будет возможно только оформить документы для возвращения в Украину.

МИД Украины предоставило разъяснение о временных ограничениях в принятии новых заявлений на предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом.

Из-за этого в центрах выдачи паспортов в Варшаве мужчины стояли в длинных очередях из-за ограничения на выдачу документов украинцам призывного возраста, в то время, как для детей и женщин услуги остаются доступными.