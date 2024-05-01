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В ЦСК объяснили, какие мужчины будут иметь доступ к консульским услугам
Мужчины призывного возраста, которые обновили свои данные в соответствии с законодательством, будут иметь доступ к консульским услугам, тогда как прием новых обращений от этой категории будет временно приостановлен.
Южная Корея обсуждает присоединение к части оборонного пакта AUKUS с США, Британией и Австралией
Южная Корея провела переговоры о присоединении ко второму этапу оборонного пакта AUKUS, направленного на обмен военными технологиями, с возможностью предоставления своих оборонных, научных и технологических возможностей.
Будут судить чиновника запорожского ТЦК, который безосновательно изъял у предприятия машины на 11 млн гривен
Чиновника Центрального объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Запорожья подозревают в том, что он безосновательно изъял у компании автомобили стоимостью 11 млн грн. Он предстанет перед судом за превышение служебных полномочий в условиях военного положения.
В ЕС осудили насилие против протестующих в Грузии
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель решительно осудил насилие против мирных демонстрантов в Грузии, которые были жестоко разогнаны спецподразделениями во время протеста против закона об "иностранных агентах".
monobank возобновил работу после сбоя
По словам соучредителя банка Олега Гороховского, работа monobank была восстановлена после сбоя, и сейчас банк анализирует его причины.
Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: погиб мужчина с дочерью, пятеро раненых
Российский авиаудар по Золочеву Харьковской области убил мужчину и его 38-летнюю дочь, ранил еще пятерых, а также нанес значительный ущерб зданиям и транспортным средствам.
В результате обстрела Харькова пострадало 13 частных домов - Терехов
Россияне обстреляли пригород Харькова, повредив 13 частных домов, но жертв среди мирного населения нет.
СБУ сообщила о подозрении главе Запорожской епархии УПЦ (МП) митрополиту Луке
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении управляющему Запорожской епархией УПЦ (МП) митрополиту Луке за разжигание религиозной вражды и подрыв государственной безопасности в пользу страны-агрессора.
Удар рф по Одессе 29 апреля: количество погибших увеличилось до шести
Шесть человек погибли в результате ракетного удара, нанесенного россией по Одессе 29 апреля.
Партизаны разведали нефтебазу в Ростове, которая обеспечивает российские войска - "АТЕШ"
Украинские партизаны провели разведку нефтебазы в ростове, которая поставляет нефтепродукты российским войскам, воюющим против Украины, и изучили схему поставки нефтепродуктов на объект.