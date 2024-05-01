В ЦСК объяснили, какие мужчины будут иметь доступ к консульским услугам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  1621 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  21863 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  73018 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  88857 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  102636 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  124669 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  119959 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128219 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154564 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149154 просмотра

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29 апреля 2024, 11:08  •  219038 просмотра

В ЦСК объяснили, какие мужчины будут иметь доступ к консульским услугам

Мужчины призывного возраста, которые обновили свои данные в соответствии с законодательством, будут иметь доступ к консульским услугам, тогда как прием новых обращений от этой категории будет временно приостановлен.

Общество •   •  4555 просмотра
В ЦСК объяснили, какие мужчины будут иметь доступ к консульским услугам

Южная Корея обсуждает присоединение к части оборонного пакта AUKUS с США, Британией и Австралией

Южная Корея провела переговоры о присоединении ко второму этапу оборонного пакта AUKUS, направленного на обмен военными технологиями, с возможностью предоставления своих оборонных, научных и технологических возможностей.

Новости Мира •   •  5467 просмотра
Южная Корея обсуждает присоединение к части оборонного пакта AUKUS с США, Британией и Австралией

Будут судить чиновника запорожского ТЦК, который безосновательно изъял у предприятия машины на 11 млн гривен

Чиновника Центрального объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Запорожья подозревают в том, что он безосновательно изъял у компании автомобили стоимостью 11 млн грн. Он предстанет перед судом за превышение служебных полномочий в условиях военного положения.

Криминал и ЧП •   •  6016 просмотра
Будут судить чиновника запорожского ТЦК, который безосновательно изъял у предприятия машины на 11 млн гривен

В ЕС осудили насилие против протестующих в Грузии

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель решительно осудил насилие против мирных демонстрантов в Грузии, которые были жестоко разогнаны спецподразделениями во время протеста против закона об "иностранных агентах".

Новости Мира •   •  6216 просмотра
В ЕС осудили насилие против протестующих в Грузии

monobank возобновил работу после сбоя

По словам соучредителя банка Олега Гороховского, работа monobank была восстановлена после сбоя, и сейчас банк анализирует его причины.

Экономика •   •  7866 просмотра
monobank возобновил работу после сбоя

Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: погиб мужчина с дочерью, пятеро раненых

Российский авиаудар по Золочеву Харьковской области убил мужчину и его 38-летнюю дочь, ранил еще пятерых, а также нанес значительный ущерб зданиям и транспортным средствам.

Война •   •  9748 просмотра
Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: погиб мужчина с дочерью, пятеро раненых

В результате обстрела Харькова пострадало 13 частных домов - Терехов

Россияне обстреляли пригород Харькова, повредив 13 частных домов, но жертв среди мирного населения нет.

Война •   •  11520 просмотра
В результате обстрела Харькова пострадало 13 частных домов - Терехов

СБУ сообщила о подозрении главе Запорожской епархии УПЦ (МП) митрополиту Луке

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении управляющему Запорожской епархией УПЦ (МП) митрополиту Луке за разжигание религиозной вражды и подрыв государственной безопасности в пользу страны-агрессора.

Криминал и ЧП •   •  9666 просмотра
СБУ сообщила о подозрении главе Запорожской епархии УПЦ (МП) митрополиту Луке

Удар рф по Одессе 29 апреля: количество погибших увеличилось до шести

Шесть человек погибли в результате ракетного удара, нанесенного россией по Одессе 29 апреля.

Война •   •  11742 просмотра
Удар рф по Одессе 29 апреля: количество погибших увеличилось до шести

Партизаны разведали нефтебазу в Ростове, которая обеспечивает российские войска - "АТЕШ"

Украинские партизаны провели разведку нефтебазы в ростове, которая поставляет нефтепродукты российским войскам, воюющим против Украины, и изучили схему поставки нефтепродуктов на объект.

Война •   •  11882 просмотра
Партизаны разведали нефтебазу в Ростове, которая обеспечивает российские войска - "АТЕШ"