В ЦСК пояснили, які чоловіки матимуть доступ до консульських послуг
Київ • УНН
Чоловіки призовного віку, які оновили свої дані відповідно до законодавства, матимуть доступ до консульських послуг, тоді як прийом нових звернень від цієї категорії буде тимчасово призупинено.
Доступ до консульських послуг матимуть чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані. Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій, передає УНН.
Деталі
В Центрі стратегічних комунікацій нагадали, що 23 квітня МЗС України прийняло рішення тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, які за віком підпадають під дію закону про мобілізацію.Так, в Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що:
- Рішення стосується лише чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, і тимчасово призупиняє приймання від даної категорії громадян нових заяв на обмежений період часу.
- Після завершення цього періоду, приймання заяв продовжиться. Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть доступ до консульських послуг.
- Всі заяви на отримання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року в закордонних дипломатичних установах, розглядаються та опрацьовуються консульськими установами.
- Зазначене рішення не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України у разі надзвичайних ситуацій (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо).
- МЗС працює над пакетом модернізації надання консульських послуг, який
спростить доступ усіх категорій громадян до консульського обслуговування
і скоротить час процедур.
Призупинення консульських послуг чоловікам за кордоном: у МЗС спростували ще низку міфів30.04.24, 21:11 • 46305 переглядiв
Нагадаємо
23 квітня ЗМІ почали розповсюджувати інформацію, що чоловікам призовного віку буде припинено надання послуг у консульствах України. Буде можливо лише оформити документи для повернення в Україну.
МЗС України надало роз’яснення щодо тимчасових обмежень у прийнятті нових заяв на надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном.
Через це у центрах видачі паспортів у Варшаві чоловіки стояли у довжелезних чергах через обмеження на видачу документів українцям призовного віку, в той час, як для дітей і жінок послуги залишаються доступними.