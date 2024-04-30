Призупинення консульських послуг чоловікам за кордоном: у МЗС спростували ще низку міфів

Міністерство закордонних справ України розвіяли порцію міфів, що стосується рішення про тимчасове призупинення прийому нових заяв щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном, передає УНН.

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У МЗС вирішили дати нові роз’яснення щодо рішення про тимчасове призупинення прийому нових заяв щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном.

Зокрема, в міністерстві розповіли, що рішення про тимчасове призупинення прийому нових заяв стосується лише чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. Це зроблено тимчасово на обмежений період.

"Після завершення цього періоду, прийом заяв продовжиться. Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та попасти на прийом до консульства", - повідомили в МЗС.

В міністерстві додали, що тимчасове призупинення прийому нових ні в жодному разі не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України в разі надзвичайних ситуацій.

"У таких випадках консульські працівники надають в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі всім громадянам України, жінкам і чоловікам будь-якого віку та безвідносно до їхнього статусу щодо військової служби чи інших особливостей. Українські консули працюють 24/7, аби жоден громадянин, якого спіткала біда за кордоном, не залишився без допомоги", - наголошують у міністерстві.

Також зазначається, що технічна пауза в прийомі нових заяв від чоловіків призовного віку зумовлена необхідністю підготовки до вступу в дію нових правил надання консульських послуг для цієї категорії громадян в зв’язку зі вступом в дію нового закону про мобілізацію. Таке рішення не є неконституційним.

Міністерство також розвінчало міф, який розповсюджується, що нібито рішення раптово зупинило надання консульських послуг всім чоловікам призовного віку за кордоном, зазначивши, що всі заяви на отримання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року в закордонних дипломатичних установах, розглядаються та опрацьовуються консульськими установами в повному обсязі, у тому числі подані до цієї дати заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

"Тому про жодну раптовість не йдеться, адже заяви, які вже були в роботі, продовжили опрацьовуватися. Тимчасово призупинений лише прийом нових заяв від окремої категорії громадян для уточнення механізмів надання консульських послуг згідно з ухваленим новим законом", - додають у міністерстві.

Наголошується, що таке рішення лише тимчасово призупиняє прийом нових заяв на отримання консульських послуг до доопрацювання механізмів уточнення військово-облікових даних відповідно до вимог законодавства.

"Після вступу в дію нових механізмів, кожен чоловік призовного віку, який тимчасово перебуває за кордоном, матиме можливість уточнити свої облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет. Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до вимог законодавства, консульських послуг, він матиме таку можливість. Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном", - наголосили у МЗС.

В міністерстві додали, що після уточнення механізмів втілення нового закону, прийом заяв відновиться, а про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися, адже кожна держава оновлює та уточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонування закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг.

Нагадаємо

23 квітня ЗМІ почали розповсюджувати інформацію, що чоловікам призовного віку буде припинено надання послуг у консульствах України. Буде можливо лише оформити документи для повернення в Україну.

МЗС України надало роз’яснення щодо тимчасових обмежень у прийнятті нових заяв на надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном.

Через це у центрах видачі паспортів у Варшаві чоловіки стояли у довжелезних чергах через обмеження на видачу документів українцям призовного віку, в той час як для дітей і жінок послуги залишаються доступними.