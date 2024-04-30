Приостановление консульских услуг мужчинам за рубежом: в МИД опровергли еще ряд мифов

Министерство иностранных дел Украины развеяло порцию мифов, касающихся решения о временном приостановлении приема новых заявлений о предоставлении консульских услуг для мужчин за рубежом, передает УНН.

Детали

В МИД решили дать новые разъяснения относительно решения о временном приостановлении приема новых заявлений о предоставлении консульских услуг для мужчин за рубежом.

В частности, в министерстве рассказали, что решение о временном приостановлении приема новых заявлений касается только мужчин призывного возраста, которые находятся за границей. Это сделано временно на ограниченный период.

"После завершения этого периода, прием заявлений продолжится. Мужчины призывного возраста, которые уточнили свои данные в соответствии с требованиями законодательства, смогут подать заявления на получение консульских услуг, получить свой слот в электронной очереди и попасть на прием в консульство", - сообщили в МИД.

В министерстве добавили, что временное приостановление приема новых ни в коем случае не касается предоставления экстренной консульской помощи гражданам Украины в случае чрезвычайных ситуаций.

"В таких случаях консульские работники предоставляют в рамках законодательства необходимую консульскую помощь в полном объеме всем гражданам Украины, женщинам и мужчинам любого возраста и безотносительно к их статусу относительно военной службы или других особенностей. Украинские консулы работают 24/7, чтобы ни один гражданин, которого постигла беда за рубежом, не остался без помощи", - отмечают в министерстве.

Также отмечается, что техническая пауза в приеме новых заявлений от мужчин призывного возраста обусловлена необходимостью подготовки к вступлению в действие новых правил предоставления консульских услуг для этой категории граждан в связи со вступлением в действие нового закона о мобилизации. Такое решение не является неконституционным.

Министерство также развенчало миф, который распространяется, что якобы решение внезапно остановило предоставление консульских услуг всем мужчинам призывного возраста за рубежом, отметив, что все заявления на получение консульских услуг, поданные до 23 апреля 2024 года в зарубежных дипломатических учреждениях, рассматриваются и обрабатываются консульскими учреждениями в полном объеме, в том числе поданные до этой даты заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

"Поэтому ни о какой внезапности речь не идет, ведь заявления, которые уже были в работе, продолжили обрабатываться. Временно приостановлен только прием новых заявлений от отдельной категории граждан для уточнения механизмов предоставления консульских услуг согласно принятому новому закону", - добавляют в министерстве.

Отмечается, что такое решение лишь временно приостанавливает прием новых заявлений на получение консульских услуг до доработки механизмов уточнения военно-учетных данных в соответствии с требованиями законодательства.

"После вступления в действие новых механизмов, каждый мужчина призывного возраста, который временно находится за рубежом, будет иметь возможность уточнить свои учетные данные, в частности дистанционно через электронный кабинет. Если мужчина уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение, в соответствии с требованиями законодательства, консульских услуг, он будет иметь такую возможность. Это равные условия и отношение государства к мужчинам в Украине и за рубежом", - отметили в МИД.

В министерстве добавили, что после уточнения механизмов воплощения нового закона, прием заявлений возобновится, а ни о каком нарушении прав человека в этом случае речь не может идти, ведь каждое государство обновляет и уточняет свое законодательство, что иногда требует внесения изменений в порядок функционирования зарубежных дипломатических учреждений и предоставления консульских услуг.

Напомним

23 апреля СМИ начали распространять информацию, что мужчинам призывного возраста будет прекращено предоставление услуг в консульствах Украины. Будет возможно только оформить документы для возвращения в Украину.

МИД Украины предоставило разъяснение о временных ограничениях в принятии новых заявлений на предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом.

Из-за этого в центрах выдачи паспортов в Варшаве мужчины стояли в длинных очередях из-за ограничений на выдачу документов украинцам призывного возраста, в то время как для детей и женщин услуги остаются доступными.