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В ЦРУ начали увольнять недавно принятых сотрудников - NYT

Киев • УНН

 • 20057 просмотра

В ЦРУ начались увольнения офицеров, принятых за последние два года, в рамках сокращения государственных расходов. Увольнения проводятся неожиданно и негативно сказываются на моральном духе агентства.

В ЦРУ начали увольнять недавно принятых сотрудников - NYT

В рамках сокращения правительственных расходов, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа, в ЦРУ начались сокращения офицеров, которые были приняты на работу в последние два года. Эти увольнения разрушили моральный дух. Об этом сообщает New York Times, пишет УНН.

По словам лиц, осведомленных о увольнениях, некоторых офицеров, нанятых за последние два года, вызвали в место, удаленное от штаб-квартиры агентства, и попросили их сдать свои удостоверения сотрудникам службы безопасности. Офицерам не сказали, почему их вызывают.

Некоторые молодые сотрудники агентства не решались отвечать на телефонные звонки, опасаясь, что это будет звонок от службы безопасности. По словам людей, осведомленных о ситуации, увольнения разрушили моральный дух и снизили производительность труда.

По словам пресс-секретаря ЦРУ, офицеры должны работать в стрессовых ситуациях, которые быстро меняются, но это не для всех. Другие должностные лица заявили, что увольнения произошли по результатам работы.

При этом в ключевых сферах, таких как сбор информации о китайских и мексиканских наркокартелях, увольнений, похоже, поубавилось, пишет издание.

Напомним

Ранее ЦРУ предложило сотрудникам компенсационные увольнения на фоне того, что Дональд Трамп стремится сократить количество работников. Согласно предложению, которое ЦРУ направило своим сотрудникам, сотрудники могут согласиться на увольнение с выплатой зарплаты и льгот до 30 сентября.

Глава ЦРУ Джон Ретклифф, кандидатуру которого предложил Трамп, пообещал сосредоточиться на угрозах, которые исходят от Китая, и расширить объем разведданных, которые собирают сотрудники по всему миру.

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