У ЦРУ почали звільняти нещодавно прийнятих співробітників - NYT
Київ • УНН
У ЦРУ розпочалися звільнення офіцерів, прийнятих за останні два роки, в рамках скорочення урядових витрат. Звільнення проводяться несподівано та негативно впливають на моральний дух агентства.
У рамках скорочення урядових витрат, ініційованих адміністрацією президента США Дональда Трампа, в ЦРУ почались скорочення офіцерів, які були прийняті на роботу в останні два роки. Ці звільнення зруйнували моральний дух. Про це повідомляє New York Times, пише УНН.
За словами осіб, поінформованих про звільнення, деяких офіцерів, найнятих за останні два роки, викликали в місце, віддалене від штаб-квартири агентства, і попросили їх здати свої посвідчення співробітникам служби безпеки. Офіцерам не сказали, чому їх викликають.
Деякі молоді співробітники агентства не наважувалися відповідати на телефонні дзвінки, побоюючись, що це буде дзвінок від служби безпеки. За словами людей, поінформованих про ситуацію, звільнення зруйнували моральний дух і знизили продуктивність праці.
За словами речниці ЦРУ, офіцери мають працювати в стресових ситуаціях, які швидко змінюються, але це не для всіх. Інші посадовці заявили, що звільнення відбулися за результатами роботи.
При цьому в ключових сферах, таких як збір інформації про китайські та мексиканські наркокартелі, звільнень, схоже, поменшало, пише видання.
Нагадаємо
Раніше ЦРУ запропонувало співробітникам компенсаційні звільнення на тлі того, що Дональд Трамп прагне скоротити кількість працівників. Згідно з пропозицією, яку ЦРУ надіслало своїм працівникам, співробітники можуть погодитися на звільнення з виплатою зарплати та пільг до 30 вересня.
Голова ЦРУ Джон Реткліфф кандидатуру якого запропонував Трамп, пообіцяв зосередитися на загрозах, які походять від Китаю, і розширити обсяг розвідданих, які збирають співробітники по всьому світу.