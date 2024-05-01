В Центре страткома прокомментировали использование Telegram госорганами: нужно создавать каналы коммуникации на более надежных платформах

Нужно не зависеть от российской сети, а создавать каналы коммуникации на более надежных площадках. Так руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП Игорь Соловей прокомментировал использование мессенджера Telegram государственными органами в интервью изданию NV, пишет УНН.

Пока что многие используют Telegram как канал коммуникации. Хотя и развивает альтернативные площадки: собственные сайты, каналы в WhatsApp, в Viber, в Instagram и Х, email-рассылки и т.п. Поэтому говорить о том, что Telegram - единственный и уникальный, это не так. И при желании его можно просто заменить. И приятно, что процесс пошел - сказал Соловей в ответ на вопрос, как можно оценить то, что все органы власти перешли в Telegram для информирования граждан.

Он отметил, что "вместо чат-ботов в Telegram можно легко открывать их в Viber". "Потому что там нет фейковых чат-ботов: в Viber они при создании проходят предварительную проверку администраторами. А не как в Telegram сразу публикуются и готовы к работе", - указал чиновник.

Telegram - это троянский конь, который может принести проблемы в любой момент. А если Дурову вздумается вообще отключить украинцам Telegram? Поэтому здесь единственный выход - не зависеть от российской сети, а создавать каналы коммуникации на других более надежных площадках - указал руководитель Центра.

Глава Нацсовета считает, что официальные лица и государственные организации должны быть вне Telegram