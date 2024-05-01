У Центрі страткому прокоментували використання Telegram держорганами: потрібно створювати канали комунікації на надійніших платформах

Потрібно не залежати від російської мережі, а створювати канали комунікації на більш надійних майданчиках. Так керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП Ігор Соловей прокоментував використання месенджера Telegram державними органами в інтерв'ю виданню NV, пише УНН.

Поки що багато хто використовує Telegram як канал комунікації. Хоча й розвиває альтернативні майданчики: власні сайти, канали в WhatsApp, в Viber, в Instagram та Х, email-розсилки і т.п. Тому говорити про те, що Telegram - єдиний і унікальний, це не так. І при бажанні його можна просто замінити. І приємно, що процес пішов – сказав Соловей у відповідь на запитання, як можна оцінити те, що всі органи влади перейшли в Telegram для інформування громадян.

Він зазначив, що "замість чат-ботів в Telegram можна легко відкривати їх у Viber". "Бо там немає фейкових чат-ботів: у Viber вони при створенні проходять попередню перевірку адміністраторами. А не як в Telegram одразу публікуються та готові до роботи", - вказав посадовець.

Telegram – це троянський кінь, який може принести проблеми в будь-який момент. А якщо дурову заманеться взагалі вимкнути українцям Telegram? Тому тут єдиний вихід – не залежати від російської мережі, а створювати канали комунікації на інших більш надійних майданчиках – вказав керівник Центру.

Голова Нацради вважає, що офіційні особи та державні організації повинні бути поза Telegram