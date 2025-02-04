В Центре Шалимова рассказали о современных подходах к лечению рака в Украине
Киев • УНН
По прогнозам ВОЗ, к 2050 году количество новых случаев рака возрастет на 77%. В Центре Шалимова рассказали о современных методах лечения и работе мультидисциплинарного онкологического консилиума.
За последнее столетие уровень смертности от онкологических заболеваний переместился с десятого на второе место и уступает сейчас только смертности от болезней сердечно-сосудистой системы. О современных подходах к лечению онкологических заболеваний во Всемирный день борьбы против рака рассказали в Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, сообщает УНН.
По данным ВОЗ в 2022 году было зарегистрировано около 20 млн новых случаев рака и 9,7 млн - летальных. Самыми распространенными случаями онкологии в 2022-м стали онкозаболевания легких, молочных желез и колоректальный рак.
"В 2050 году ожидается более 35 млн новых случаев рака, что на 77% больше, чем в 2022-м", - сообщают в Международном агентстве по исследованию рака ВОЗ.
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Как указали в Центре Шалимова, основной задачей современной онкологии является не только достижение противоопухолевого эффекта, но и обеспечение адекватного качества жизни пациента после проведения лечения.
Национальный научный центр хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова обеспечивает эффективный и современный подход к лечению онкологических заболеваний, руководствуясь международными NCCN протоколами лечения, согласно которым применяются органосохраняющие методы оперативных вмешательств, лучевая терапия и химиотерапевтическое лечение
Там указали, что центром принятия решений по лечению онкологической патологии является мультидисциплинарный онкологический консилиум (МОК), который является обязательной процедурой при клиническом обсуждении пациентов с новообразованиями. МОК - команда квалифицированных специалистов различного клинического профиля нашего Центра, которые имеют огромный опыт в диагностике и лечении онкологических заболеваний.
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В состав онкоконсилиума входят онкохирурги, абдоминальные и сосудистые хирурги, химиотерапевты, радиологи, патоморфологи и врачи узкого профиля (гастроэнтерологи, кардиологи, гинекологи, невропатологи и т.д.). Решение консилиума является определяющим для утверждения плана лечения пациента, подбора дальнейших необходимых диагностических, терапевтических, интервенционных мероприятий.
До принятия такого решения МОК тщательно изучает профиль пациента, результаты выполненных обследований, обязательно учитывается текущее состояние здоровья больного и оцениваются риски и прогнозы течения болезни.
Современная патоморфологическая служба с возможностью углубленного исследования биопсийного материала, введение новейшего линейного ускорителя, вместе с профессиональной онкохирургической и химиотерапевтической командой позволяет получить лучшие клинические результаты.
Запись по телефону - 093-33-33-911.
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