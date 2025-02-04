В Центре Шалимова рассказали о современных подходах к лечению рака в Украине

За последнее столетие уровень смертности от онкологических заболеваний переместился с десятого на второе место и уступает сейчас только смертности от болезней сердечно-сосудистой системы. О современных подходах к лечению онкологических заболеваний во Всемирный день борьбы против рака рассказали в Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, сообщает УНН.

По данным ВОЗ в 2022 году было зарегистрировано около 20 млн новых случаев рака и 9,7 млн - летальных. Самыми распространенными случаями онкологии в 2022-м стали онкозаболевания легких, молочных желез и колоректальный рак.

"В 2050 году ожидается более 35 млн новых случаев рака, что на 77% больше, чем в 2022-м", - сообщают в Международном агентстве по исследованию рака ВОЗ.

Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями

Как указали в Центре Шалимова, основной задачей современной онкологии является не только достижение противоопухолевого эффекта, но и обеспечение адекватного качества жизни пациента после проведения лечения.

Национальный научный центр хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова обеспечивает эффективный и современный подход к лечению онкологических заболеваний, руководствуясь международными NCCN протоколами лечения, согласно которым применяются органосохраняющие методы оперативных вмешательств, лучевая терапия и химиотерапевтическое лечение