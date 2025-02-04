В Центрі Шалімова розповіли про сучасні підходи до лікування раку в Україні

За останнє століття рівень смертності від онкологічних захворювань перемістився з десятого на друге місце і поступається нині тільки смертності від хвороб серцево-судинної системи. Про сучасні підходи до лікування онкологічних захворювань у Всесвітній день боротьби проти раку розповіли в Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, повідомляє УНН.

За даними ВООЗ у 2022 році було зареєстровано близько 20 млн нових випадків раку та 9,7 млн — летальних. Найпоширенішими випадками онкології у 2022-му стали онкозахворювання легень, молочних залоз та колоректальний рак.

"У 2050 році очікується понад 35 млн нових випадків раку, що на 77% більше, ніж у 2022-му", - повідомляють у Міжнародному агентстві з дослідження раку ВООЗ.

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Як вказали в Центрі Шалімова, основним завданням сучасної онкології є не тільки досягнення протипухлинного ефекту, але й забезпечення адекватної якості життя пацієнта після проведення лікування.

Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова забезпечує ефективний та сучасний підхід до лікування онкологічних захворювань, керуючись міжнародними NCCN протоколами лікування, згідно з якими застосовуються органозберігаючі методи оперативних втручань, променева терапія та хімеотерапевтичне лікування - розповіли в Центрі.

Там вказали, що центром прийняття рішень щодо лікування онкологічної патології є мультидисциплінарний онкологічний консиліум (МОК), який є обов’язковою процедурою при клінічному обговоренні пацієнтів з новоутвореннями. МОК - команда кваліфікованих фахівців різного клінічного профілю нашого Центру, які мають величезний досвід в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань.

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До складу онкоконсиліуму входять онкохірурги, абдомінальні й судинні хірурги, хіміотерапевти, радіологи, патоморфологи та лікарі вузького профілю (гастроентерологи, кардіологи, гінекологи, невропатологи тощо). Рішення консиліуму є визначальним для затвердження плану лікування пацієнта, підбору подальших необхідних діагностичних, терапевтичних, інтервенційних заходів.

До прийняття такого рішення МОК ретельно вивчає профіль пацієнта, результати виконаних обстежень, обов’язково враховується поточний стан здоров’я хворого та оцінюються ризики й прогнози перебігу хвороби.

Сучасна патоморфологічна служба з можливістю поглибленого дослідження біопсійного матеріалу, введення новітнього лінійного прискорювача, разом із професійною онкохірургічною та хіміотерапевтичною командою дозволяє отримати найкращі клінічні результати.

Запис за телефоном - 093-33-33-911.

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