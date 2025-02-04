В Центрі Шалімова розповіли про сучасні підходи до лікування раку в Україні

ukenru
09:48 • 18340 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 46337 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 90947 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 118560 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 151752 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 208704 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 169109 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150518 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124601 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109684 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 117044 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 120762 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 115767 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 119972 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 114107 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 169923 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 168582 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 301002 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 328993 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 264097 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 2763 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 47701 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 50926 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 115762 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 96999 перегляди
Актуальне
В Центрі Шалімова розповіли про сучасні підходи до лікування раку в Україні

В Центрі Шалімова розповіли про сучасні підходи до лікування раку в Україні

Київ • УНН

 • 22626 перегляди

За прогнозами ВООЗ, до 2050 року кількість нових випадків раку зросте на 77%. У Центрі Шалімова розповіли про сучасні методи лікування та роботу мультидисциплінарного онкологічного консиліуму.

За останнє століття рівень смертності від онкологічних захворювань перемістився з десятого на друге місце і поступається нині тільки смертності від хвороб серцево-судинної системи. Про сучасні підходи до лікування онкологічних захворювань у Всесвітній день боротьби проти раку розповіли в Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, повідомляє УНН.

 За даними ВООЗ у 2022 році було зареєстровано близько 20 млн нових випадків раку та 9,7 млн — летальних. Найпоширенішими випадками онкології у 2022-му стали онкозахворювання легень, молочних залоз та колоректальний рак.

"У 2050 році очікується понад 35 млн нових випадків раку, що на 77% більше, ніж у 2022-му", - повідомляють у Міжнародному агентстві з дослідження раку ВООЗ.

Сьогодні Всесвітній день боротьби з раком: прогнози ВООЗ і нові виклики у боротьбі з онкологічними захворюваннями04.02.25, 07:30 • 116505 переглядiв

Як вказали в Центрі Шалімова, основним завданням сучасної онкології є не тільки досягнення протипухлинного ефекту, але й забезпечення адекватної якості життя пацієнта після проведення лікування.

Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова забезпечує ефективний та сучасний підхід до лікування онкологічних захворювань, керуючись міжнародними NCCN протоколами лікування, згідно з якими застосовуються органозберігаючі методи оперативних втручань, променева терапія та хімеотерапевтичне лікування

- розповіли в Центрі.

Там вказали, що центром прийняття рішень щодо лікування онкологічної патології є мультидисциплінарний онкологічний консиліум (МОК), який є обов’язковою процедурою при клінічному обговоренні пацієнтів з новоутвореннями. МОК - команда кваліфікованих фахівців різного клінічного профілю нашого Центру, які мають величезний досвід в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань.

ШІ може передбачити ризик раку молочної залози - дослідження30.01.25, 12:55 • 25314 переглядiв

До складу онкоконсиліуму входять онкохірурги, абдомінальні й судинні хірурги, хіміотерапевти, радіологи, патоморфологи та лікарі вузького профілю (гастроентерологи, кардіологи, гінекологи, невропатологи тощо). Рішення консиліуму є визначальним для затвердження плану лікування пацієнта, підбору подальших необхідних діагностичних, терапевтичних, інтервенційних заходів.

До прийняття такого рішення МОК ретельно вивчає профіль пацієнта, результати виконаних обстежень, обов’язково враховується поточний стан здоров’я хворого та оцінюються ризики й прогнози перебігу хвороби.

Сучасна патоморфологічна служба з можливістю поглибленого дослідження біопсійного матеріалу, введення новітнього лінійного прискорювача, разом із професійною онкохірургічною та хіміотерапевтичною командою дозволяє отримати найкращі клінічні результати.

Запис за телефоном - 093-33-33-911.

У Центрі Шалімова розповіли про ефективність лікування пухлин печінки за допомогою радіочастотної абляції30.01.25, 14:10 • 28922 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоЗдоров'я
vsesvitnia-orhanizatsiia-okhorony-zdoroviaВсесвітня організація охорони здоров'я
facebookFacebook

Звернутися з питань розміщення реклами