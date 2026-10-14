В центре Киева взорвался электромобиль, водителя госпитализировали

Фото: полиция Киева

В столичном Печерске взорвался электромобиль, водителя госпитализировали с ранениями, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Полиция выясняет обстоятельства взрыва электромобиля в Печерском районе столицы. В результате происшествия ранен водитель. Мужчину госпитализировали - говорится в сообщении.

На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие профильные службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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