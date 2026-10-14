В центре Киева взорвался электромобиль, водителя госпитализировали
Киев • УНН
В Печерском районе Киева взорвался электромобиль, водитель получил ранения. Полиция, взрывотехники и профильные службы устанавливают обстоятельства.
Фото: полиция Киева
В столичном Печерске взорвался электромобиль, водителя госпитализировали с ранениями, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Полиция выясняет обстоятельства взрыва электромобиля в Печерском районе столицы. В результате происшествия ранен водитель. Мужчину госпитализировали
На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие профильные службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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