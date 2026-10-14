У центрі Києва вибухнув електрокар, водія госпіталізували
Київ • УНН
У Печерському районі Києва вибухнув електрокар, водій дістав поранення. Поліція, вибухотехніки та профільні служби встановлюють обставини.
Фото: поліція Києва
На столичному Печерську вибухнув електрокар, водія госпіталізувати з пораненнями, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
Поліція з’ясовує обставини вибуху електрокара в Печерському районі столиці. Внаслідок події поранено водія. Чоловіка госпіталізували
На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші профільні служби. Всі обставини події встановлюються.
В Одесі вибухнув автомобіль Toyota, є постраждалий16.02.26, 08:56 • 4243 перегляди