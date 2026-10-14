У центрі Києва вибухнув електрокар, водія госпіталізували

Фото: поліція Києва

На столичному Печерську вибухнув електрокар, водія госпіталізувати з пораненнями, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Поліція з’ясовує обставини вибуху електрокара в Печерському районі столиці. Внаслідок події поранено водія. Чоловіка госпіталізували - йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші профільні служби. Всі обставини події встановлюються.

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