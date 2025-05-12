В тылу врага уничтожена штурмовая группа противника: ССО сообщили о маневре во время разведки

Украинские защитники проводили спецразведку за линией боевого столкновения, где было обнаружено передвижение вражеских штурмовиков. Силы специальных операций ВСУ осуществили огневой контакт, быстрый бой привел к уничтожению группы противника.

Об этом говорится в сообщении на Telegram-странице ССО Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно опубликованному сообщению, операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ уничтожили штурмовую группу противника из восьми военнослужащих во вражеском тылу.

Группа ССО проводила специальную разведку за линией боевого столкновения, когда заметила передвижение вражеских штурмовиков. Командир группы ССО быстро оценил тактическую обстановку и приказал воинам совершить маневр. - информируют ССО ВСУ на странице в соцсети.

Отмечается, что представители ССО заняли выгодное положение и с эффектом неожиданности вступили в огневой контакт с противником.

Во время быстрого боя вся вражеская штурмовая группа была уничтожена.

После обыска тел противника операторы ССО без потерь продолжили вести специальную разведку на этом оперативном направлении, добавляется в заметке.

Напомним

Подразделения ССО ВСУ взяли в плен 14 российских военных, включая трех офицеров, на территории Курской области. В ходе операций было уничтожено около 30 военнослужащих противника.

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