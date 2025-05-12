У ворожому тилу знищено штурмову групу противника: ССО повідомили про маневр під час розвідки
Київ • УНН
Українські спецпризначенці знищили вісім російських штурмовиків у тилу ворога. Група ССО провела розвідку, виявила противника та вступила в бій, ліквідувавши всіх ворогів.
Українські захисники проводили спецрозвідку за лінією бойового зіткнення, де було виявлено пересування ворожих штурмовиків. Сили спеціальних операцій ЗСУ здійснили вогневий контакт, швидкий бій призвів до знищення групи противника.
Про це ідеться у повідомленні на Telegram-сторінці ССО Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Згідно опублікованим повідомленням, оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили штурмову групу противника з восьми військовослужбовців у ворожому тилу.
Група ССО проводила спеціальну розвідку за лінією бойового зіткнення, коли помітила пересування ворожих штурмовиків. Командир групи ССО швидко оцінив тактичну обстановку й наказав воїнам здійснити маневр.
Зазначається, що представники ССО зайняли вигідне положення, та з ефектом несподіванки вступили в вогневий контакт з противником.
Під час швидкого бою вся ворожа штурмова група була знищена.
Після обшуку тіл противника, оператори ССО без втрат продовжили вести спеціальну розвідку на цьому оперативному напрямку, додається у дописі.
Нагадаємо
Підрозділи ССО ЗСУ взяли в полон 14 російських військових, включно з трьома офіцерами, на території Курської області. У ході операцій було знищено близько 30 військовослужбовців противника.
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