В ГСЧС рассказали о масштабах спасательных работ на вторые сутки в Тернополе после атаки российскими ракетами

В Тернополе спасатели уже вторые сутки непрерывно проводят поисково-спасательные работы после российского удара, расчищая завалы и ища людей, которые могли оказаться под разрушенными конструкциями. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, за время операции разобрано 880 кв. м конструкций и вывезено 370 тонн обломков. На месте сейчас работают 68 спасателей и 16 единиц техники, а в целом к ликвидации последствий привлечены 194 специалиста ГСЧС и 53 единицы техники.

Спасатели отметили, что работы продолжаются непрерывно.

Напомним

Из-за ракетного удара россиян по Тернополю известно о 26 погибших гражданских, среди которых 3 ребенка, и 93 травмированных, в том числе 18 детей.

Спасателям удалось спасти 46 человек, среди них 7 детей.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что 18 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.