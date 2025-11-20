В ДСНС розповіли про масштаби рятувальних робіт на другу добу у Тернополі після атаки російськими ракетами

У Тернополі рятувальники вже другу добу безперервно проводять пошуково-рятувальні роботи після російського удару, розчищаючи завали та шукаючи людей, які могли опинитися під зруйнованими конструкціями. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, за час операції розібрано 880 кв. м конструкцій і вивезено 370 тонн уламків. На місці зараз працюють 68 рятувальників та 16 одиниць техніки, а загалом до ліквідації наслідків залучено 194 фахівці ДСНС і 53 одиниці техніки.

Ракетний удар рф по Тернополю 19 листопада: рятувальники знайшли живого папугу серед уламків будинку

Рятувальники зазначили, що роботи продовжуються безперервно.

Нагадаємо

Через ракетний удар росіян по Тернополю відомо про 26 загиблих цивільних, серед яких 3 дитини, та 93 травмованих, у тому числі 18 дітей.

Рятувальникам вдалося врятувати 46 людей, серед них 7 дітей.

Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що 18 осіб досі вважаються зниклими.