В Техасе автомобиль врезался в отделение скорой помощи - водитель погиб

Один человек погиб и по меньшей мере пять человек получили ранения, в том числе двое детей, после того, как во вторник автомобиль врезался в отделение скорой помощи больницы в Остине, штат Техас, пишет New York Times, передает УНН.

Детали

Автомобиль врезался в медицинский центр в Техасе. Один ребенок получил "потенциально серьезные травмы", а взрослый и другой ребенок получили травмы, не угрожающие жизни, сообщили власти.

Второго взрослого доставили в медицинский центр Сент-Дэвидс-Раунд-Рок с "потенциально серьезными травмами", сообщили представители округа. Водитель автомобиля погиб, сообщили чиновники.

Полиция расследует аварию.

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