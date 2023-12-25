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В Германии пьяный Санта Клаус, развозя рождественские подарки, врезался на авто в дом

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 15:06  •  11530 просмотра

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Пьяный мужчина, переодетый Сантой, врезался в дом в Аммерне, Германия, но подарки не пострадали; полиция изъяла у него водительские права.

У Германии задержали мужчину, переодетого в костюм Санта Клауса, который находясь в нетрезвом состоянии врезался в фасад дома на своем авто. Об этом пишет УНН со ссылкой на портал Presseportal.de.

Детали

Отмечается, что в немецком городе Аммерн пьяный мужчина, переодетый в Санта-Клауса, врезался в фасад дома. Также он повредил припаркованные автомобили.

Фасад дома сильно пострадал, но рождественские подарки остались невредимыми. Аварию с участием Санты заметил прохожий, который и вызвал полицию.

Правоохранители изъяли у него водительское удостоверение и начали расследование. Однако мужчина сообщил, что подарки все же доставят на следующий день.

Напомним

Каждый год год аэрокосмическая оборона Северной Америки (NORAD) снова выходит на след Санта Клауса. Дети и взрослые могут следить за его путешествием: противовоздушная оборона имитирует маршрут полета Санта-Клауса с помощью красочной компьютерной анимации, а также информирует людей о маршруте путешествия Санты в социальных сетях.

Чтобы не праздновать Рождество в одиночестве: в Италии мужчина сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму25 декабрь 2023, 07:34 • 30263 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

Новости Мира
У Німеччині п’яний Санта Клаус, розвозячи різдвяні подарунки, врізався на авто у будинок
In Germany, a drunken Santa Claus, delivering Christmas gifts, crashed his car into a house
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В Германии пьяный Санта Клаус, развозя рождественские подарки, врезался на авто в дом

Пьяный мужчина, переодетый Сантой, врезался в дом в Аммерне, Германия, но подарки не пострадали; полиция изъяла у него водительские права.

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