В Германии пьяный Санта Клаус, развозя рождественские подарки, врезался на авто в дом
Киев • УНН
Пьяный мужчина, переодетый Сантой, врезался в дом в Аммерне, Германия, но подарки не пострадали; полиция изъяла у него водительские права.
У Германии задержали мужчину, переодетого в костюм Санта Клауса, который находясь в нетрезвом состоянии врезался в фасад дома на своем авто. Об этом пишет УНН со ссылкой на портал Presseportal.de.
Детали
Отмечается, что в немецком городе Аммерн пьяный мужчина, переодетый в Санта-Клауса, врезался в фасад дома. Также он повредил припаркованные автомобили.
Фасад дома сильно пострадал, но рождественские подарки остались невредимыми. Аварию с участием Санты заметил прохожий, который и вызвал полицию.
Правоохранители изъяли у него водительское удостоверение и начали расследование. Однако мужчина сообщил, что подарки все же доставят на следующий день.
Напомним
Каждый год год аэрокосмическая оборона Северной Америки (NORAD) снова выходит на след Санта Клауса. Дети и взрослые могут следить за его путешествием: противовоздушная оборона имитирует маршрут полета Санта-Клауса с помощью красочной компьютерной анимации, а также информирует людей о маршруте путешествия Санты в социальных сетях.
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В Германии пьяный Санта Клаус, развозя рождественские подарки, врезался на авто в дом
Пьяный мужчина, переодетый Сантой, врезался в дом в Аммерне, Германия, но подарки не пострадали; полиция изъяла у него водительские права.
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