Чтобы не праздновать Рождество в одиночестве: в Италии мужчина сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму

В городе Фрозиноне В Италии приговоренный к домашнему аресту молодой человек сбежал из дома в тюрьму потому, что не хотел встретить Рождество в одиночестве. Об этом сообщает Corriere della Sera, пишет УНН.

Детали

24-летний Марио находился под домашним арестом за совершенные мелкие преступления. Накануне Рождества парень, не предупредив о своем плане судебный надзор и собственного адвоката, пришел к воротам тюрьмы Сан-Доменико и попросил его арестовать его. Он попросил провести остаток своего наказания в компании других заключенных.

Отмечается, что тюремная полиция, которую удивило заявление Марио, вызвала военный патруль, после чего парня отвезли домой обратно, вернув его на режим домашнего ареста.

Когда мы его увидели, мы были озадачены. Мы сразу же вызвали полицию - отмечают в тюремной полиции.

Известно, что в ближайшие дни следователи по делу должны выслушать Марио, позволив объяснить ему причины своего поступка. По словам заключенного, он будет просить, чтобы в следующий раз его поместили в камеру, как этого требует закон. за побег из-под домашнего ареста парень предстанет перед судом.

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