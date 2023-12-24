Около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок на Рождество - Нацполиция
Киев • УНН
20 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок на Рождество, сосредоточившись на местах проведения богослужений и собраний, в условиях военного положения.
Около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на Рождество. Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона, пишет УНН.
Основное внимание будет уделено культовым сооружениям, где будут проходить богослужения.
"Завтра около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок и безопасность дорожного движения. Основные усилия и наряды будут направлены к культовым сооружениям, где будут проходить богослужения, а также в места массового пребывания граждан", - отметил Серединский.
При этом, представитель Нацполиции призвал граждан сознательно отнестись к ограничениям, связанным с режимом военного положения.
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Около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок на Рождество - Нацполиция
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