Около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок на Рождество - Нацполиция

Около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на Рождество. Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона, пишет УНН.

Основное внимание будет уделено культовым сооружениям, где будут проходить богослужения.

"Завтра около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок и безопасность дорожного движения. Основные усилия и наряды будут направлены к культовым сооружениям, где будут проходить богослужения, а также в места массового пребывания граждан", - отметил Серединский.

При этом, представитель Нацполиции призвал граждан сознательно отнестись к ограничениям, связанным с режимом военного положения.

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