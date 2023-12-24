Нет ничего святого: Гуменюк оценила, может ли россия усилить обстрелы на Рождество

Враг может значительно усилить обстрелы украинской территории на Рождественские праздники. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Гуменюк отметила, что предыдущие сутки характеризовались мощными обстрелами. Также была зафиксирована определенная активность беспилотников в направлении населенных пунктов Куцурубской и Очаковской общины на Юге.

Это означает, что враг пытается рассредоточивать и наши усилия. Следовательно, не исключены и подобные провокации усиления обстрелов. Надо понимать, что у этой нации нет ничего святого, - отметила она.

Напомним,

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