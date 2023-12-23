Семь человек пострадали из-за вечернего обстрела Херсона

Семь херсонцев получили ранения из-за российского обстрела города в субботу вечером. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Проскудин, передает УНН.

Детали

Известно, что три человека 78, 68 и 63 лет получили медицинскую помощь на месте, двух мужчин 21 и 39 лет - госпитализировали.

российская армия ударила по Херсону. Трем херсонцам, 78, 68 и 63 лет, врачи оказали помощь на месте. В медучреждение госпитализировали двух мужчин, 21 и 39 лет. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести написал Проскудин.

Он уточнил, что среди пострадавших есть 15-летний ребенок.

Напомним

российские войска в субботу вечером атаковали Херсон, повредив газовую сеть и вызвав пожар. Также под огнем оказалось медицинское учреждение.

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