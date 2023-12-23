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Враг нанес массированный удар по Херсону: видео последствий

Киев  •  УНН

23 декабрь 2023, 16:46  •  20776 просмотра

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российские войска атаковали Херсон в 18:00, вызвав мощные взрывы и пожары в жилых кварталах.

Около 18:00 российские оккупанты нанесли по Херсону массированный удар. Об этом сообщил начальник военной администрации Херсона Роман Мрочко, передает УНН.

Мощные взрывы прогремели в нескольких районах города

- сообщил он.

После этого возникло несколько пожаров в жилых кварталах.

Дополнительно

Ранее он сообщал, что после обеда российские войска обстреляли спальные районы Херсона.  Были попадания в многоэтажки, к счастью обошлось без раненых.

Херсон под ударом армии рф, раздаются взрывы - ГВА23 декабрь 2023, 07:15 • 27656 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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The enemy launched a massive attack on Kherson: video of the aftermath
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