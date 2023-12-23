Херсон под ударом армии рф, раздаются взрывы - ГВА

Херсон сегодня утром снова оказался под вражеским ударом, раздаются взрывы, сообщил в субботу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

В Херсоне раздаются взрывы! Армия рф обстреливает город с временно оккупированного левого берега - написал Мрочко в Telegram.

Он призвал не находиться на открытом пространстве и перейти к более безопасным местам.

Враг обстрелял Херсонщину 83 раза, 6 человек получили ранения