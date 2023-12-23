Враг обстрелял Херсонщину 83 раза, 6 человек получили ранения

За прошедшие сутки российская армия 83 раза атаковала Херсонщину, выпустили 439 снарядов по области, 31 - по областному центру. Ранены шесть человек. Об этом сообщил председатель ОГА Александр Проскурин, передает УНН.

Детали

За минувшие сутки противник совершил 83 обстрела, выпустив 439 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 31 снаряд говорится в сообщении.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

В результате обстрела Ивановки на Херсонщине пострадали пожилые супруги